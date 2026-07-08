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Quelles obligations s’imposent aux TPE ?

Deux échéances majeures attendent les TPE.

Dès septembre 2026, elles devront être capables de recevoir des factures électroniques structurées via une plate-forme agréée.

En septembre 2027, elles devront également émettre leurs factures dans ce format, ce qui mettra fin à l’envoi de simples PDF par e-mail et permettra un traitement automatisé par les systèmes comptables et l’administration fiscale.

Les TPE doivent donc choisir une solution compatible pour garantir la conformité et assurer la continuité de leurs échanges commerciaux.

Quels sont les enjeux de cette réforme pour les TPE ?

La facturation électronique n’est pas qu’une contrainte, c’est aussi un levier pour sécuriser sa trésorerie. Elle facilite le suivi, réduit les erreurs, limite les litiges et accélère la transmission des factures, un point crucial pour les TPE souvent fragilisées par les retards de paiement.

Mais des difficultés existent : manque de temps, d’information, crainte d’outils complexes ou coûteux…

Tout l’enjeu réside dans le choix d’une solution simple et adaptée aux volumes modestes des TPE. En automatisant la facturation, elle libère les entreprises des tâches chronophages et fait de cette obligation une véritable opportunité de modernisation.

Comment la CCI Paris Île-de-France accompagne-t-elle les TPE ?

La CCI informe, clarifie les obligations et propose des ateliers et webinaires pour rendre la réforme accessible à tous.

Son équipe de conseillers accompagne chaque dirigeant dans la compréhension des enjeux et l’oriente vers les solutions les plus adaptées à sa situation.

Dans cette optique, la CCI a sélectionné la plate-forme TIIME – agréée par l’État – pour sa simplicité d’usage et son adaptation aux besoins des TPE.

Véritable solution clé en main, TIIME permet de franchir le cap sereinement, avec un outil fiable et facile à prendre en main.

L’objectif : aider les TPE à aborder cette réforme avec confiance et à moderniser leur gestion au quotidien.