Une chronique signée Anne Baron, directrice générale de l’Association Les Rebondisseurs Français.

Un peu de douceur pour démarrer l’année

Au cœur de l’hiver, les températures sont pourtant douces. De nombreuses stations de ski ferment déjà ou peinent à proposer les traditionnelles activités hivernales plébiscitées par les Français et les touristes. Afin de se couvrir si le froid ne se fait pas sentir, les stations et entreprises concernées vont devoir rebondir. En effet, la matière première est rare : l’or blanc manque à la pelle ! Alors, quelle at(l)titude adopter pour les entrepreneurs concernés dont certains réalisent 80 % de leur chiffre d’affaires sur le premier trimestre ?

Après une année blanche due à la covid, une avalanche de questions se posent face au changement climatique. Les professionnels doivent s’adapter et développer de nouvelles solutions pour que leur activité ne fonde pas comme neige au soleil. Point positif : les questions de délestage ou de coupures semblent s’éclipser…

Des entreprises qui vont devoir remonter le courant

… Mais de nombreuses entreprises manquent d’énergie en ce début d’année. En cause : l’augmentation de la facture de celle-ci. Alors que la sobriété était de mise, nombre d’artisans, de TPE, de PME, ont vu leur facture multipliée par 2, 5, voire 10. Une fève qui reste en travers des boulangers et qui, après la hausse du coût des matières premières, du gaz ou encore du carburant, vient couronner un enchaînement de difficultés. Mais d’autres entrepreneurs voient leur puissance diminuer, leur volonté perdre en intensité et leur société se consumer. Beaucoup d’entreprises se retrouvent également dans des situations compliquées.

Se pose alors une vraie question : combien d’entreprises subissent ces tensions et vont manquer de jus d’ici à la fin de l’année ?

Être capable de rebondir : la clé du succès des entrepreneurs d’aujourd’hui et de demain

De nombreuses entreprises ont mis la clé sous la porte en 2022 : 41 000 défaillances. Cette hausse de 48 % par rapport à 2021 et les crises qui se suivent et ne se ressemblent (presque) pas ne sont pas de bon augure pour 2023. Combien de défaillances d’entreprises y aura-t-il cette année ? Seul l’avenir le dira…

Mais les Français entreprennent de plus en plus et, dans le contexte actuel, leur capacité d’adaptation et de rebond sont des éléments clés pour l’économie d’aujourd’hui et de demain ! Le développement d’une vraie culture entrepreneuriale en France devrait donc s’accompagner par une éducation à l’entrepreneuriat mais aussi au rebond.