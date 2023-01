Temps de lecture estimé : 2 minutes

L’initiative sociale du Crédit Mutuel • Après le dividende salarié qui a longtemps fait parler en 2022, voici le dividende sociétal. Le Crédit Mutuel annonce qu’il reversera 15 % de ses bénéfices annuels pour la création de projets écologiques et de tarifs avantageux pour les plus petits comptes. Selon les premières estimations, c’est près de 500 millions d’euros qui sont concernés. Une mesure exceptionnelle donc, à mille lieux de ses concurrents. Pour rappel, l’investissement dans de tels projets dépasse rarement 0,5 % des parts du bénéfice des autres entreprises françaises.

Recrudescence des défaillances d’entreprises • Le contexte économique actuel que l’on connaît a eu raison d’un bon nombre d’entreprises. L’année 2022 s’est clôturée sur un triste record : 41 000 défauts de sociétés en un an. Une hausse de 48 % par rapport à 2021, où « seulement » 27 600 entreprises avaient cessé leur activité. Qu’en sera-t-il de ces défaillances en 2023 ?

18 000 suppressions de postes à Amazon • Le mois de janvier sera témoin d’une hécatombe dans les effectifs du géant américain. Le directeur général, Andy Jassy, a pris la parole en urgence après qu’une fuite a eu lieu, révélant les intentions du groupe. Les employés européens ne seront pas épargnés par ce plan de licenciement, le plus important de l’histoire de l’entreprise. Amazon voyait son résultat net baisser de 9 % au troisième trimestre de 2022 et réagit en conséquence. Amazon, un colosse aux pieds d’argile ?

Les marques hier, aujourd’hui, demain de Marc Drillech • Fort d’une très longue expérience chez Publicis, l’actuel vice-président du groupe Ionis a vu passer quelques marques à succès au cours de sa carrière… Auteur de deux livres avant celui-ci – les Brand Succes 1 & 2 – Marc Drillech semble intarissable sur le sujet. À cette observation, il répond : « Les marques me passionnent car elles ressemblent aux gens. Cette fois, j’ai voulu comprendre pourquoi elles nous obsèdent autant qu’elles nous agacent. » Une étude sociologique donc – presque psycho – pour comprendre l’ambivalence de notre comportement face à ces franchises. Une constante que l’on retrouve tout au long de l’ouvrage. Clair, didactique et définitivement actuel, le livre de Marc Drillech s’impose comme un must have de 2023 !

Un hiver à la douceur salvatrice ? • Une fois n’est pas coutume, un point météo s’impose ! Hier, le jeudi 5 janvier, les thermomètres parisiens affichaient fièrement 14 degrés. Au-delà des questions environnementales qu’un tel climat peut poser, cette agréable douceur nous épargne une crise de l’énergie majeure. Les réserves européennes de gaz se portent bien et les premières étapes du mois de décembre dernier se sont déroulées sans accrocs. Le vent de panique de début décembre semble déjà loin. Un sentiment aigre-doux pour les pays de l’UE qui se voient soulagés à courts termes, mais à quel prix ?