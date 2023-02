Temps de lecture estimé : 1 minute

Cela fait plus de 2 siècles que la famille Despagne est propriétaire du Château Grand Corbin-Despagne. C’est aujourd’hui François Despagne qui a repris les rênes du Château, représentant ainsi la septième génération. Il perpétue avec respect ces valeurs reçues en héritage et partage le même amour du vignoble.

Situé au nord de l’Appellation Saint-Emilion, le Château est certifié «Vin Biologique» depuis 2013 et des parcelles d’essai sont cultivées en biodynamie. Les vins sont confectionnés à partir des cépages nobles de la région tels que le Merlot, le Cabernet Franc ou encore le Cabernet Sauvignon.

Le Château Grand Corbin-Despagne accueille les visiteurs toute l’année et propose de nombreuses activités oenotouristiques telles que des dégustations ou encore des visites guidées. Mêlant la théorie à la pratique, les ateliers dégustation vous entraîneront dans la fabuleuse histoire du Château et de ses vins.

Zoom sur le Château Grand Corbin-Despagne millésime 2020. 209ème millésime de la famille Despagne, cette grande cuvée issue d’un assemblage de Merlot (75%), de Cabernet-Franc (34%) et de Cabernet Sauvignon (1%). D’une robe rubis foncé, il dévoile un nez expressif, d’une belle complexité, sur des notes florales et de fruits rouges. La bouche tout en finesse et en onctuosité est soutenue par des tanins veloutés.

Jeune, cette cuvée d’exception s’accordera à merveille avec des viandes rouges ou encore du gibier. Plus âgée, elle s’accordera parfaitement avec des viandes blanches et des volailles. Ce vin s’appréciera à une température comprise entre 17°C et 18°C. Bonne dégustation!