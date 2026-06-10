Effectivement, c’est en 1991 que Sodexo, qui n’avait jamais accompagné une compétition sportive, décide de partir à la conquête du plus grand évènement sportif itinérant au monde, avec l’objectif de proposer une prestation de restauration irréprochable sur chaque étape du Tour. À l’époque, il s’agissait aussi d’aller à la rencontre de ses salariés aux quatre coins de la France.

Depuis 35 ans, les équipes de Sodexo ont mis en place une logistique sans faille. Lors de cette édition 2026, nous allons préparer et servir 5 200 prestations quotidiennes sur les 3 333 km du parcours.

Quels sont les engagements RSE au sein de Sodexo ?

Au fil du temps, le partenariat a tout naturellement évolué. Aux côtés du Tour de France, Sodexo a contribué à donner plus d’ampleur aux engagements sociaux et responsables déployés au cœur des territoires visités.

Premier employeur privé français, Sodexo est en effet fortement engagé en régions afin d’améliorer la qualité de vie de chacun et contribuer au développement économique, social et environnemental. C’est dans cet esprit que nous valorisons les producteurs et chefs français, les produits locaux et de saison à travers des animations sur le village départ des étapes du Tour de France.

Nous développons des solutions de service plus responsables et nous bannissons le plastique pour valoriser les matières recyclables. Cette année, l’approvisionnement des suiveurs en course est également géré en réduisant l’impact écologique, avec des bocaux en verre et des couverts réutilisables. Ce repas va être proposé dans une boîte métallique qui sera offerte en souvenir avec l’affiche officielle du Tour.

Et depuis 2025, à l’initiative d’ASO (organisateur de l’évènement), nous avons renforcé la lutte contre le gaspillage alimentaire avec Stop Hunger (réseau philanthropique mondial de Sodexo), qui récupère des denrées alimentaires et les redistribue à 19 banques alimentaires. Un camion Stop Hunger suit la Grande Boucle et collecte les surplus générés à chaque étape, par le biais de Sodexo Live !

L’an passé, nous avons pu récupérer l’équivalent de près de 70 000 repas offerts à 40 associations.