EcoRéseau Business

Temps de lecture estimé : 2 minutes

Avec les nombreuses nouvelles applications d’exchange de cryptomonnaie, on est à l’heure de la démarcation. Beaucoup de ces applications ont donc conçu des cartes bancaires de cryptomonnaie, il est donc normal de se demander ce qui les différencies de nos cartes de crédit ?

Utiliser vos cryptomonnaies comme moyen de paiement direct

Pour commencer, comment obtient-on une carte bancaire crypto ? Il est évident que pour recevoir une carte crypto, il faut d’abord investir dans une cryptomonnaie. La première étape est donc de créer un compte bitcoin afin d’acquérir sa première crypto par exemple. C’est seulement par la suite que vous pourrez faire une demande afin de recevoir une carte crypto. Sur les diverses plateformes proposant cet avantage, il existe généralement plusieurs types de carte, disposant chacune d’avantages plus ou moins avancés, c’est ce que nous verrons dans la deuxième partie.

Il est aussi tout légitime de se demander s’il on peut utiliser une carte de crédit crypto n’importe où ? Il est, en effet possible, d’utiliser une telle carte dans presque tous les points de vente. À l’instar d’une carte de crédit classique, on peut aussi se servir d’une carte crypto afin d’effectuer des retraits depuis n’importe quel distributeur. Enfin, il est aussi possible de faire des achats en ligne ou mobile (Apple pay, Google pay, etc). À savoir que l’utilisation de ces cartes sont même soutenue par les géants Visa et Mastercard.

On va maintenant aborder la façon dont les paiements sont effectués lorsque vous utilisez une carte de crédit crypto. On voit émerger 2 types de fonctionnement (comme exemple, nous prendrons une carte dont le compte est chargé en bitcoin pour un paiement d’un montent de 300 €) :

Lors du paiement, 0,00005 bitcoin sont automatiquement changé en euro (l’équivalent de 300 € au moment où cet article est rédigé). Par la suite, le transfert est effectué et le paiement est validé.

Avant le paiement, le détenteur de la carte doit recharger son solde en euro (via son application) afin de pouvoir effectuer la transaction.

Des avantages non-négligeables

Il a précédemment été question “d’avantages” offerts par différents modèles de carte, voici ce qu’il en est. Premièrement, les transactions effectuées à l’aide de la technologie blockchain, cela assure une sécurité ainsi qu’une fiabilité accrue. De plus, contrairement à une banque classique, et dépendant du type de carte que vous choisissez, les frais de gestion sont remarquablement réduits.

Enfin, les points le plus importants d’une carte crypto sont les bonus et les récompenses. Sur certaines cartes, il existe par exemple un système de cashback (allant parfois jusqu’à 8 %) fonctionnant ainsi : s’il on “immobilise” un certain montant d’une crypto sur son compte, on perçoit une récompense, faisant ainsi grossir notre montant initialement immobilisé. Une fois que l’on sait cela, on peut parler des différents “niveaux” de carte crypto. Comme dit auparavant, certaines marques offrent plusieurs “niveaux” de carte crypto. Ces dits “niveaux” peuvent faire varier le montant du cashback apporté. Ainsi, une carte de “niveau supérieur” sera donc plus rentable sur le long terme.