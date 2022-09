Temps de lecture estimé : 2 minutes

Après la pandémie, les entreprises expriment le besoin de renouer une relation plus étroite avec leurs clients. Et face aux défis du monde du travail, les employeurs peuvent vouloir récompenser leurs salariés. Dans les deux cas, le cadeau d’entreprise (ou d’affaires) est la solution idoine.

Nathalie Cozette est créatrice et CEO du concept Omyague. Son salon, du même nom, est la référence française pour le cadeau d’entreprise. Qu’il soit à destination de la clientèle ou des salariés. Point sur les essentiels et les dernières tendances.

Le salon Omyague, en quelques mots…



N.C. : Notre salon tiendra, les 21 et 22 septembre, au Carrousel du Louvre, sa 21e édition. Il s’agit d’un concept de mise en relation entre les acheteurs et nos marques partenaires, qui constituent une gamme de produit très étudiée et pertinente, pour les cadeaux d’affaires. L’entrée est gratuite mais sur invitation. Au-delà du salon, nous avons mis en place un guide, Inspirations Luxe, qui répertorie les dernières tendances dans des domaines très variés : beauté, gastronomie, maroquinerie, décoration, high-tech, accessoires… Nous disposons également d’une conciergerie, qui fournit gratuitement aux entreprises un service de conseil pour sélectionner le cadeau le plus adéquat, du classique à l’insolite. Et puis, nous avons une plate-forme, notre site, qui recense également l’ensemble de nos produits, en accès libre.

Quelles sont les grandes valeurs sûres du salon ? Celles qui touchent juste à chaque fois ?

N.C. : Indiscutablement, il y a d’abord tout ce qui est « gourmandises ». Même si le vieux « panier garni » est un peu démodé, il existe aujourd’hui toute une pléiade de produits renouvelés et originaux. Je pense par exemple aux Chocolats des Français, une marque efficace, belle et savoureuse. Les vins et spiritueux, eux aussi, sont encore très demandés.

Quelles seront les grandes tendances de cette édition 2022 ?

N.C. : Il y en a deux. D’abord, tout ce qui a trait à l’écologie et à la stratégie RSE [responsabilité sociétale de l’entreprise, Ndlr]. Je pense aux graines, aux plantes, aux fleurs, avec nos partenaires Interflora par exemple. Et puis, autre nouveauté à succès, tout ce qui touche au « post-covid ». C’est-à-dire les produits détente et relaxants. Il y a par exemple Morphee, qui propose des box de relaxation. Ces petits outils, très efficaces, fournissent des séances de détente et de méditation. Un bon moyen pour un chef d’entreprise qui veut concilier exigence professionnelle et bien-être des salariés. Surtout dans un moment où le stress va crescendo.

Pour finir, comment se porte le marché du cadeau d’affaires ? Très bousculé par les événements épidémiques, parvient-il à retrouver une vigueur nouvelle, à présent que les gens se retrouvent enfin en chair et en os ?

N.C. : On sent une demande pressante. Les entreprises veulent reconstruire la relation client après la pandémie. Il est vrai que le cadeau est un outil particulièrement efficace pour raviver la relation et recréer le lien qui a si longtemps manqué. Cela dit, les clients privilégient de plus en plus la qualité à la quantité. « Moins mais mieux » !

La 21e édition du salon Omyague se tiendra les 21 et 22 septembre au Carrousel du Louvre, en partenariat avec ÉcoRéseau Business.

Lien vers les inscriptions