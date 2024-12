À cause des hivers plus doux et plus imprévisibles, la neige fond, puis regèle, si bien que les couches de glace s’accumulent et les rennes peinent à déterrer le lichen, leur nourriture principale. Cela entraîne également des dégâts sur les activités touristiques proposées : pour l'heure il n'est pas possible de se balader en chiens de traîneau ou à motoneige.