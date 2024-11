Temps de lecture estimé : 2 minutes

IBS revient les 13 et 14 novembre à la Porte de Versailles à Paris. EcoRéseau Business est partenaire de l’événement.

Le salon IBS 2024 devrait conjuguer, innovations technologiques et dynamisme, malgré la conjoncture immobilière actuelle. Il poursuivra ses objectifs imposés par les réglementations vers une régulation énergétique plus smart et plus sobre pour le bâtiment.

C’est dans ce contexte que le programme des conférences et des ateliers de cette 14e édition est orienté, sur les tendances phares qui dessineront, dans un avenir proche, le paysage numérique du smart building. Cette année, ce sont près de 50 sujets proposés entre les tables-rondes et les ateliers, toujours plus riches les uns que les autres en actualités et nouveautés, plébiscités par le public d’IBS.

Des enjeux majeurs

La montée en puissance exponentielle de l’IA dans les systèmes d’information et les perspectives à fort potentiel d’amélioration des performances énergétiques dans le bâtiment font partie des sujets incontournables de l’édition 2024. L’IA est bien une technologie de rupture qui permet d’imaginer, traiter des scénarios complexes et de prédire des défaillances sur des installations critiques par exemple. Elle annonce une transformation profonde dans l’élaboration des modèles d’optimisation des consommations à grand renfort d’investissements. Rappelons que le marché mondial de l’IA a été estimé pour cette année à 16 milliards de dollars, un chiffre qui sera multiplié par 13 dans les 7 prochaines années selon le cabinet d’étude vision-IA.tech.

Avec tout autant de succès, que lors des deux éditions précédentes, le cycle de conférences sur les IoT essentiels à la collecte des données pour faire fonctionner une GTB, devrait apporter son lot de nouveautés et de « use cases » surprenants.

Les datas, si nombreuses aujourd’hui, et sans lesquelles rien ne pourrait fonctionner, posent des problématiques de qualité, de cybersécurité et de gouvernance des données. C’est tout l’enjeu des tables-rondes organisées par la DGAlliance (Data Governance Alliance for Smarter Citizens) qui poursuit ses actions de sensibilisation sur un sujet trop souvent négligé.

Un programme riche

Bien sûr, l’aspect environnemental et décarbonation des bâtiments comme de la mobilité sont toujours solidement ancrés dans le programme avec un cycle de tables-rondes qui aborde autant la sobriété énergétique que la problématique du recyclage et du réemploi. Selon un rapport de l’ONU, moins d’un quart des 62 millions de tonnes de déchets électroniques produits en 2022 ont été recyclés, entraînant des pollutions de métaux lourds, de plastiques et de substances toxiques. Ces déchets électroniques augmentent cinq fois plus vite que la quantité recyclée.

Côté forum Smart City, les sujets sont centrés sur trois axes cette année : la gestion de l’énergie, les infrastructures de recharge pour les véhicules électriques dans l’urbain et la résilience des territoires face aux défis du changement climatique.

C’est donc près de 50 conférences et ateliers qui sont au programme de cette 14ème édition d’IBS. Un programme orienté retours d’expérience et cas pratiques pour les utilisateurs et les acheteurs à la hauteur des défis à relever pour le bâtiment dans les années qui viennent.

