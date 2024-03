Temps de lecture estimé : 2 minutes

Le RN bat la campagne · Marine Le Pen et Jordan Bardella ont essuyé les plâtres d’une campagne européenne de tous les dangers. Depuis le palais de l’Europe à Marseille, les deux figures maîtresses du RN se sont lancées dimanche 3 mars dans un réquisitoire sévère, implacable, contre la politique d’Emmanuel Macron. Marine Le Pen qui confie à qui veut l’entendre son désir d’être candidate en 2027 y appelait notamment à graver dans le marbre de la constitution la garantie de notre défense atomique. Jordan Bardella a pointé la déception voire le sentiment de défiance qui gagne les Français vis-à-vis de Bruxelles. « L’Europe devait être ce manteau qui nous protège mais il nous dénude chaque jour davantage pour nous livrer aux vents glacés de la mondialisation ».

Importantes pertes pour la banque centrale suisse · Un sérieux coup dur : la banque nationale suisse (BNS) révèle subir une perte de 3,2 milliards de francs suisses en 2023. En conséquence, l’institution gèle certains versements promis à l’État fédéral et aux cantons, qui se retrouvent Gros Jean comme devant. Ces quelques plumes envolées ne sont rien toutefois en comparaison de la perte subie en 2022 (-132,5 milliards de francs suisses). Cette baisse de régime est largement la cause d’un changement brutal de politique monétaire à la mi-2022. Abandonnant sa pratique usuelle des taux négatifs, la BNS espérait alors lutter contre l’inflation.

Vers le TGV très « low cost » ? · Tandis que la SNCF provoque l’envolée des prix, de nouveaux acteurs se préparent en coulisse pour séduire les Français sur le marché du rail. Celui-ci est en voie de libéralisation. Kevin Speed, jeune entreprise française, promet ainsi des billets de TGV « dès 5 euros » en 2028. Cela concernerait les trajets Paris-Lille, Paris-Lyon ou encore Paris-Strasbourg. Une offre alléchante, mais reste à voir comment l’entreprise compte s’y prendre… C’est une affaire à suivre. La compagnie doit déjà acheter les rames nécessaires à la réalisation de son ambition.

LCI prise en flagrant délit d’incompétence · La chaîne LCI aime à faire débattre, chaque dimanche soir, l’ancien ministre Luc Ferry et l’ancien député européen Daniel Cohn-Bendit. Les deux « boomers » se sont accrochés, dimanche 3 mars, au sujet des pays baltes. Luc Ferry a expliqué que les pays baltes « n’étaient pas dans l’Otan » et qu’ils étaient « au nombre de sept ou huit »… Consternant de la part d’un ancien ministre de l’Éducation nationale ! Cohn-Bendit, certes un peu moins cancre, lui rétorqua qu’il y en avait « quatre » et qu’ils « étaient dans l’Otan ». Rappelons la vérité. Il y a trois pays baltes : Lituanie, capitale Vilnius ; Lettonie, capitale Riga ; Estonie, capitale Tallinn. Tous sont bien membres de l’UE et de l’Otan !

Patrick Balkany s’investit à Levallois · Souvent moqué, raillé, traîné dans la boue, mais jamais égalé. Patrick Balkany, ancien maire de Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), entend bien dire son mot face à la dégradation de sa chère cité, consécutive à son départ pour raison de justice. L’ancienne grande gueule du RPR prépare une liste « pour virer ceux qui sont-là » et renouer avec la splendeur passée de Levallois. Au Parisien, le mari d’Isabelle exprime ses intentions. « La nuit, je dors à la campagne. J’ai besoin de cinq heures, pas plus. À sept heures, je promène mes chiens et ensuite je viens à Levallois. Je vois beaucoup de monde, je prépare les prochaines élections municipales, je monte une liste pour virer ceux qui sont là. Rassurez-vous, j’ai 75 ans, je ne vais pas refaire une carrière politique, j’ai été condamné à dix ans d’inéligibilité ».

