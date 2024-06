Temps de lecture estimé : 2 minutes

Singapour traque l’argent sale avec force ⸱ 4 milliards de dollars. C’est la somme d’actifs sales saisis depuis 2019 par Singapour. Un scandale financier avait ébranlé la réputation de la cité-État. « Du fait de notre statut de centre financier et commercial international, nous reconnaissons que nous sommes confrontés à des risques accrus de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme », déclare ainsi le Premier ministre de Singapour, Lawrence Wong. Le début d’une nouvelle donne pour la « ville jardin » ?

Des soldes d’été qui s’annoncent flapies ⸱ L’actualité se déchaîne. Les Français n’ont pas forcément la tête à faire du lèche-vitrine. Mais les soldes d’été se déroulent pourtant jusqu’au 23 juillet… Cela dans une indifférence qui semble monter crescendo chaque année. Il y a pourtant urgence pour nos commerçants des centres-villes, qui après la pandémie et l’inflation, firent face à une météo morose. « Nous avons pris pas mal de retard sur le marché ces derniers mois. Entre janvier et fin mai 2024, notre chiffre d’affaires a connu une baisse de 3 % en magasins et de 5 % sur la vente en ligne. Les pluies incessantes n’ont pas incité les Français à renouveler leur garde-robe », déclare chez BFM Business Yohann Petiot, directeur général de l’Alliance du commerce.

RTL agite le mercato ⸱ Si la fin de la saison médiatique a été légèrement décalée du fait des législatives, le secteur s’active. Objectif : décrocher les meilleurs talents. Si CNews ou France Inter misent sur la stabilité, RTL est en quête de renouvellement. Étienne Gernelle, directeur de la rédaction du Point, signera désormais un édito quotidien dans la matinale. Même topo pour Isabelle Saporta, l’ancienne éditrice de Fayard. Faustine Bollaert, animatrice préférée des Français, rejoint également la station luxembourgeoise. Il s’agira d’une quotidienne en soirée, placée sous le signe de la confidence… Alba Ventura, historique de la station, rejoindra pour sa part Bruce Toussaint dans « Bonjour, la matinale de TF1 ». Elle y commentera la politique et ne devrait pas manquer de grain à moudre.

Défense : Moscou et Washington se téléphonent ⸱ Comme prévu, les choses bougent en Ukraine… Au nez et à la barbe de l’Union européenne. Andreï Belooussov, nouveau ministre russe de la Défense, a ainsi décroché son téléphone pour dialoguer avec son homologue américain, Lloyd Austin. L’officiel russe a souligné « le risque d’une nouvelle escalade de la situation liée à la fourniture d’armes américaines aux forces armées ukrainiennes ». Derrière un ton martial, une tentative de dégel ? Le Pentagone commente à son tour, évoquant « l’importance de maintenir les lignes de communication dans le contexte de la guerre que mène la Russie contre l’Ukraine ».

Léger recul pour le moral des ménages ⸱ On attendait ce chiffre. L’indice du moral des ménages est à la baisse en juin. Et s’affiche à 89 points contre 90 en mai, loin de sa moyenne en tendance longue, fixée à 100. Les Françaises et les Français semblent se préparer à des secousses politico-économiques après les élections. L’impact de l’Euro de football ou des JOP ne se fait pas vraiment ressentir. Seul point positif dans cet océan d’incertitude : les ménages croient dur comme fer à la baisse du chômage. Les craintes liées à la perte d’emploi sont en effet en repli, de 27 à 25 points.

crédits : shutterstock