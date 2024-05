Temps de lecture estimé : 2 minutes

Emmanuel Macron appelle TotalEnergies à « clarifier » sa position ⸱ « Pas du tout ravi ». Voilà la position d’Emmanuel Macron quant à la possible arrivée de TotalEnergies à la bourse de New-York. « Je ne peux pas croire que [le groupe] s’éloigne de la France », indique le chef de l’État à nos confrères de L’Express. « Quiconque a vécu une cotation aux États-Unis sait que cette opération est dix fois plus compliquée qu’en France ou en Europe. Quand on observe les marchés sur lesquels opère le groupe, et qu’on connaît les risques de contentieux lorsqu’on est coté aux États-Unis, je pense que cela se regarde à deux fois », développe le président, toujours au sujet de TotalEnergies.

Trois pays européens vont reconnaître l’État palestinien ⸱ L’Irlande, la Norvège et l’Espagne. Voilà le nom des trois pays qui s’apprêtent à reconnaître officiellement, à compter du 28 mai, l’existence d’un État palestinien. Une décision prise au nom de la paix au Proche-Orient. 146 pays dans le monde reconnaissent désormais son existence. L’Irlande et l’Espagne sont donc les seuls de l’UE à le faire pour le moment. Sans surprise, le ministère israélien des Affaires étrangères a rappelé ses ambassadeurs dans les trois pays précédemment cités, y voyant une « récompense » de l’action du Hamas.

Radio France ne veut pas fusionner avec France Télévisions ⸱ Le ministère de la Culture rêve de créer une « BBC à la française » rassemblant les forces de l’audiovisuel public dans un même groupe. Mais une tribune collective, parue dans Le Monde, prouve que beaucoup de salariés de Radio France sont rétifs à cette idée. « Nous craignons pour l’indépendance de vos médias de service public lorsque l’on nommera, pour cette superstructure, un ou une PDG unique, aux pleins pouvoirs (…) Il ne faut pas placer les radios et télévisions publiques en situation de dépendance directe du pouvoir politique ». Une pierre dans le jardin du gouvernement, lancée au nom du « pluralisme ».

Pixar annonce licencier 14 % de son personnel ⸱ Gros coup dur. Les studios d’animation Pixar, filiale de Disney, sont dans le rouge. Ils s’apprêtent à licencier 14 % de leurs effectifs, soit 175 personnes. Les dernières grandes créations n’ont pas suscité l’enthousiasme attendu. Le studio hollywoodien espère retrouver la voie du succès avec la sortie de « Vice-versa 2 », en 2025. D’ici là, il va également stopper sa production destinée à Disney +.

SUV : Paris triple ses tarifs de stationnement ⸱ Payer plus cher. Voilà ce qui attend les propriétaires de véhicules lourds, désireux de stationner à Paris. Le Conseil de Paris a entériné cette décision préalablement votée lors d’une délibération citoyenne. Les nouvelles conditions s’appliquent aux véhicules à partir deux tonnes, pour les électriques, alourdis par le poids de leur batteries. Ce sera 1,6 tonne pour tous les autres. Ces véhicules sont ainsi redevables d’un tarif de 18 euros par heure dans les arrondissements centraux. Ce sera 12 euros par heure dans les arrondissements périphérique. Après deux heures, les prix montent.

Crédits : shutterstock