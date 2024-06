Temps de lecture estimé : 2 minutes

Déficits : l’appel de la Banque de France ⸱ Une campagne électorale en France, c’est toujours la foire à la dépense. « Demain, on rase gratis », promettent la bouche en cœur nos politiques de tous poils. Le gouverneur de la Banque de France s’en inquiète. Dans un communiqué au ton poli mais implacable, François Villeroy de Galhau appelle nos décideurs à la raison. « Respecter nos concitoyens, c’est aussi reconnaître les exigences du réel, et ne pas creuser encore davantage des déficits lourds qu’on ne saurait pas bien financer », estime-t-on à la Banque de France. Bruno Le Maire estime que la France risque la « tutelle des marchés » en cas de victoire du RN ou de la gauche unie.

La CGT brise son devoir de neutralité ⸱ La CGT appelle donc ses adhérents à voter pour le « Nouveau Front populaire ». « L’extrême droite est en situation d’accéder au pouvoir pour la première fois de l’histoire de notre République », estime la centrale dans son communiqué. Si la CGT avait pris l’habitude d’appeler à voter contre le RN au second tour, il faut remonter à 2012 pour trouver une consigne de vote aussi précise. La CGT appelait alors à voter François Hollande au second tour, face à Nicolas Sarkozy. Jusqu’au début des années 1990, la centrale était par ailleurs la courroie de transmission du PCF. Notons que cette décision constitue une violation manifeste de la charte d’Amiens (1906) qui indique que les activités syndicales et politiques doivent être clairement séparées.

Mark Rutte sera très probablement le prochain secrétaire général de l’Otan ⸱ Le Premier ministre néerlandais Mark Rutte devrait succéder à Jens Stoltenberg à la tête de l’Alliance atlantique. Le centriste hollandais a en effet réussi à convaincre Viktor Orban, jusqu’alors sceptique. Le Premier ministre hongrois est ainsi parvenu, en échange de son soutien, à négocier le droit pour Budapest de ne pas participer à un éventuel conflit armé entre l’Alliance et la Russie. Désormais fort du soutien de l’intégralité des 32 pays membres, Mark Rutte n’a plus qu’à attendre sa nomination officielle, en juillet prochain, lors du sommet de l’Otan à Washington.

Bourse : Londres détrône Paris ⸱ Ils ne sont pas encore au pouvoir. Et pourtant « les extrêmes » dégradent déjà nos indicateurs économiques. Ainsi, Paris n’est plus la première place boursière depuis le 17 juin, où elle se vit soudain dépassée par Londres. L’instabilité politique fait grincer des dents chez les investisseurs, visiblement désireux d’envoyer un signal aux Français. Depuis le 9 juin, le CAC 40 a décroché de plus de 6 %. La France est devenue le marché d’actions européen le plus mal-aimé des investisseurs », relèvent les têtes-pensantes de Bank of America. Lundi en clôture, Paris affichait un total de valeurs à 3 136 milliards de dollars, contre 3 178 milliards de dollars pour Londres.

Bercy en colère contre Carrefour ⸱ 200 millions d’euros. C’est la somme que la répression des fraudes va réclamer au groupe Carrefour. En cause, un abus en matière de politique de franchise. Bercy estime que le géant de la grande distribution utilise cette pratique pour fragiliser les droits sociaux des salariés. 170 magasins franchisés sont concernés par ces abus. Résultat, mardi 18 juin, l’indice boursier de Carrefour a ainsi diminué de plus de 9 %, atteignant son plus bas niveau depuis novembre 2020. Notons que la moitié du chiffre d’affaires du groupe en France est désormais réalisé par ses franchisés. Dans un communiqué, Carrefour « conteste vigoureusement les griefs du ministère de l’économie. »

crédits : shutterstock