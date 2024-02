Temps de lecture estimé : 2 minutes

Zelensky rencontre Macron · Rendez-vous à Paris. Volodymyr Zelensky rencontre son homologue français, ce vendredi 16 février. Le leader ukrainien en déroute face à la guerre qu’il livre à la Russie signera avec Emmanuel Macron un accord mutuel de défense, qui vise à faciliter les transactions d’armements. « Cet accord fait suite aux engagements qui avaient été pris en format G7 en marge du sommet de l’Otan à Vilnius en juillet 2023 », précise l’Élysée. Paris ne sera pour Zelensky qu’une étape du voyage qui le conduira dans la foulée en Bavière. L’ancien comique sera en effet – comme l’an passé – l’invité principal du Forum sur la Sécurité de Munich. La grande absente de toutes ces discussions devrait être la paix.

« Grève incompréhensible », indique le PDG de SNCF Voyageurs · Christophe Fanichet, PDG de la SNCF Voyageurs, estime que la grève des contrôleurs et cheminots prévue pour le week-end du 16 février est « incompréhensible ». Pour le haut cadre, le groupe « a déjà tenu ses engagements », avec des revalorisations salariales déjà très conséquentes. « Ils ont eu 500 euros par mois de plus en deux ans », estime Fanichet, qui se veut catégorique quant aux revendications actuelles. « L’augmentation de 100 à 250 euros par mois, c’est non ».

L’Allemagne devient troisième puissance économique mondiale · Ce n’est pas tellement que l’économie allemande avance. C’est surtout celle du Japon qui recule. Voilà comment comprendre, en une phrase, l’information économique du jour. L’Allemagne parvient à dépasser le Japon, et devient troisième puissance économique mondiale. « Le Japon doit mener davantage de réformes structurelles » a convenu jeudi le ministre nippon de la Revitalisation économique, Yoshitaka Shindo. Tokyo commence à sentir l’effet désastreux de la dénatalité, véritable épée de Damoclès au-dessus de son ciel économique.

CAC 40 au sommet · Des bénéfices records. Malgré les bouleversements et les tumultes, 2023 fut un excellent cru pour le CAC 40. En ce mois de février, habituel temps des bilans, il apparaît que notre locomotive économique se porte au mieux. Luxe, secteur bancaire, transports et énergie tirent l’ensemble vers le haut. Ainsi, les bénéfices cumulés du CAC 40 dépassent déjà les 120 milliards d’euros (123,9 milliards d’euros) pour 2023… Cela alors que seuls 25 des 40 groupes ont publié leurs résultats ! Cette première indication laisse imaginer le meilleur pour la suite.

TF1 dans le positif en 2023 · Après une année 2022 très difficile, TF1 semble redresser la barre. Le bénéfice net du groupe audiovisuel en 2023 est affiché à 191,3 millions d’euros. Ce qui représente une hausse de 9 % par rapport à l’année précédente (-21,8 % en 2022, soit 176 millions d’euros). TF1 parvient à revenir dans le jeu après l’échec flagrant de la plate-forme Salto. Le début 2024 paraît d’ailleurs prometteur côté audiences. Notons ainsi les excellents scores de la « Star Academy » ou le retour en fanfare de la série phocéenne « Plus belle la vie ». Reste à installer « Bonjour ! », la matinale de Bruce Toussaint, qui pour l’heure ne trouve pas son public.

crédits : shutterstock