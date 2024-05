Temps de lecture estimé : 2 minutes

Choose France : l’incroyable succès d’Emmanuel Macron · C’est Versailles ici ! Plus de 15 milliards d’euros de projet d’investissements sont annoncés lors du sommet Choose France. Il se tient comme chaque année dans le palais du Roi Soleil. Bruno Le Maire s’en félicite sur France 2 : « Ce grand succès historique est dû à une seule chose : notre politique économique mise en place depuis 7 ans avec Emmanuel Macron. La réindustrialisation de la France est en marche ! ». Citons notamment l’investissement exceptionnel de Microsoft. Il est conséquent : 4 milliards d’euros. Des centaines de nouveaux emplois vont voir le jour à l’occasion de la création d’un nouveau data center situé près de Mulhouse.

Fusion annoncée de l’audiovisuel public en 2026 · L’audiovisuel public va être regroupé dans une même holding, à horizon 2026. Cela s’appellera France Médias. L’entreprise deviendra la lointaine successeure de la défunte ORTF. Cette « BBC à la française » très poussée par Rachida Dati, aura vocation à réaliser des synergies entre France Télévisions, Radio France, France Médias monde et l’INA. Un PDG annoncé comme « super-puissant » sera nommé pour un mandat de cinq ans. Il aura pour mission de faire avancer cet immense paquebot.

Le Trésor italien compte sur les ménages · Les Italiens sont invités par leur présidente du Conseil, Giorgia Meloni, à bien vouloir prêter à l’État. Objectif : augmenter la part de la dette publique possédée directement par les ménages et entreprises italiennes. Un serpent de mer en Italie… L’idée est de réduire l’écart entre les taux italiens et allemands (spread). Depuis un an, le BTP Valore, nom de cette initiative, est un franc succès. 53,7 milliards d’euros ont été collectés auprès des épargnants transalpins. Une mesure dont la France pourrait s’inspirer ?

Vers un troisième débat Macron/Le Pen · Ils veulent remettre le couvert. Après 2017 et 2022, Emmanuel Macron et Marine Le Pen semblent désireux de débattre de nouveau, en vue des européennes. Un moyen de reprendre un peu d’ascendant vis-à-vis de Gabriel Attal et Jordan Bardella, leurs poulains respectifs ? Ce débat rappellerait celui qui opposa, en 1992, François Mitterrand à Philippe Séguin, dans le cadre du référendum sur le traité de Maastricht. Les deux parties font savoir à la presse qu’elles sont prêtes à se rencontrer.

Sriracha : une sauce qui tourne au vinaigre · Le retour des pénuries ? Huy Fong Foods, possesseur de la marque Sriracha, indique stopper sa production en raison de « piments trop verts ». La production de la célèbre sauce thaïlandaise sera donc à l’arrêt jusqu’en septembre au moins… En attendant la prochaine récolte. L’an dernier, Sriracha avait déjà drastiquement réduit sa production « en raison d’une pénurie de matières premières », causée par une importante sécheresse au Mexique. Ces problèmes récurrents altèrent considérablement la crédibilité de la marque.

Crédits : (1) Choose France ; autres : shutterstock