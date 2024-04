Temps de lecture estimé : 2 minutes

La très belle opération de Mediawan · C’est un nouveau succès signé Pierre-Antoine Capton. Aux côtés de ses investisseurs Xavier Niel et Matthieu Pigasse, le capitaine de la maison de production Mediawan (C à Vous, C dans l’Air, Les Trois Mousquetaires, HPI, etc.) annonce le rachat de Leonine Studios, le producteur des séries Dark et The Gryphon. Après l’opération, Mediawan sera valorisée à plus de deux milliards d’euros. De quoi devenir, comme le précise Pierre-Antoine Capton, le « deuxième producteur indépendant mondial ». Celui qu’on surnomme désormais « PAC » tient à conclure : « Nous avons créé plus de 1 000 emplois en France, investi plus d’un milliard d’euros dans la création. Et nous continuerons d’investir massivement dans le secteur culturel français à l’avenir ».

Bientôt nationalisée, Atos revoit ses financements · Avant, c’était 600 millions d’euros. Désormais, c’est 1,1 milliard d’euros dont Atos dit avoir besoin pour financer son activité 2024-2025. La preuve d’une situation qui s’aggrave pour cet ancien fleuron du numérique et du quantique. Notons que le gouvernement, par la voix du Ministre de l’Économie et des Finances Bruno Le Maire, vient de franchir la voie de la « nationalisation partielle ». L’État a ainsi manifesté son intérêt pour les « activités souveraines » du fleuron, qu’il espère préserver ainsi de mains étrangères. « Il y a chez Atos un certain nombre d’activités stratégiques pour la nation française, stratégiques pour notre souveraineté, stratégiques pour notre défense, en matière de cybersécurité, en matière de supercalculateurs, en matière de nucléaire », précise « BLM » au micro de Darius Rochebin, sur LCI.

Dubaï construit le plus grand aéroport du monde · L’aéroport Al-Maktoum. Voilà le nom du prochain aéroport phare des Émirats arabes unis, appelé à prendre la relève de l’actuel. Un immense chantier qui vise à pérenniser le statut de hub (autrement dit plaque tournante) de Dubaï dans le secteur aérien. Coût affiché : 34,8 milliards de dollars. De quoi accueillir 260 millions de passagers par an. Son ouverture, prévue dans une dizaine d’années, va évidemment faire les affaires d’Emirates, la compagnie nationale, qui bénéficiera d’un très stratégique quartier général.

Assurance-chômage : zoom sur le délai de carence · La rumeur enfle. Alors que de nouvelles règles – plus dures – entreront en vigueur dès le 1er juillet en matière d’assurance-chômage, les contours de la réforme se précisent. Le délai de carence est dans le viseur du duo Attal/Vautrin. En bref, il s’agit de ce délai variable, long de parfois plusieurs semaines, qui s’écoule entre la fin du contrat et l’obtention des premières allocations. Cela concerne notamment les ruptures conventionnelles, qui donnent lieu à des indemnisations qui prennent le relais, dans un premier temps. Le gouvernement espère ainsi limiter le nombre de ruptures conventionnelles, ce « divorce à l’amiable » parfois accusé de ne pas favoriser l’immédiate recherche d’emploi.

Ligne 14 prolongée : une ouverture vers la fin juin · Valérie Pécresse s’est engagée. Le prolongement de la ligne 14 sera opérationnel dès la fin juin. Cette ligne stratégique à la bonne tenue des JOP pourra ainsi sillonner Paris, de l’aéroport d’Orly au Stade de France en passant par la gare Saint-Lazare ou Montrouge. Au Parisien, Valérie Pécresse, présidente de la région Île-de-France, expose également la stratégie régionale de transports. « La SNCF et la RATP nous ont dit que les recrutements ont été effectués. Par exemple, 250 conducteurs supplémentaires dans le métro, et la SNCF va aussi faire appel à une centaine de conducteurs de Province. Quant au bus, ce seront 3 000 conducteurs qui seront mobilisés ». De quoi faire taire toutes les mauvaises langues.

crédits : shutterstock