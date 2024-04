Temps de lecture estimé : 2 minutes

Les employés de la logistique en grève • Une grève de plus, cette fois-ci dans la logistique. À raison ? Les salariés du secteur de la logistique ont été appelés à se mobiliser ce mardi 2 avril pour un mouvement de grève générale à l’appel de la Fédération générale des transports et de l’environnement (FGTE)-CFDT et France Ouvrière. Pourquoi cette grève ? Parce que les salaires des travailleurs du secteur seraient trop bas ! La CFDT et Force Ouvrière, à l’origine de l’appel à la mobilisation, réclament 3,5 % et 5 % d’augmentation, et notamment en vue de la forte activité des salariés et intérimaires à l’approche des Jeux olympiques et paralympiques. En parallèle, Force Ouvrière dénonce les hausses records du chiffre d’affaires du secteur ces deux dernières années, 5,5 % en 2022 et 2,5 % en 2023.

Record des embauches de cadres en 2023 • Des bonnes nouvelles, il y en a, alors parlons-en ! Selon les données de l’Apec du 2 avril, les embauches de cadres dans le secteur privé ont battu un nouveau record en 2023. Dans les détails, « les entreprises ont embauché 330 700 cadres l’année dernière en CDI ou CDD de plus de douze mois, près de 30 000 de plus que ce qu’elles anticipaient il y a un an. Soit une progression de 7 % sur l’année, portée par un niveau d’investissement qui est resté soutenu », révèlent nos confrères du journal Les Échos. Face à des difficultés de recrutements toujours très élevées, les entreprises ont préféré conserver leurs troupes, a estimé Gilles Gateau, directeur général de l’Apec. Toujours selon les données de l’Apec, les embauches de cadres dans le secteur privé vont continuer à progresser en 2024.

Classement des facs de droit : Assas devant La Sorbonne ! • En 2023, plus de 310 000 candidats ont formulé un vœu pour accéder à une première année de droit à l’université. Alors, pour aiguiller au mieux les lycéens, Le Figaro Étudiant a publié pour la deuxième année son palmarès des meilleures facultés de droit. Parmi les critères retenus : la sélectivité sur Parcoursup, la part d’emplois stables ou le salaire mensuel net médian après un master de droit, etc. Voici le top 10 :

Paris-Panthéon-Assas Paris 1 Panthéon-Sorbonne Jean Moulin Lyon 3 Paris Cité Aix-Marseille Paris Nanterre Paris-Saclay Strasbourg Lumière Lyon 2 Rennes

« Taxation des rentes » : Gabriel Attal lance une mission • « J’ai souhaité confier une mission à notre majorité, une mission conduite par Jean-René Cazeneuve, notre rapporteur du budget, avec un représentant de chaque groupe » de la majorité. « L’objectif de cette mission : faire des propositions sur la taxation des rentes, d’ici à juin ». Voilà les mots du Premier ministre Gabriel Attal, rapportés par Matignon mardi 2 avril, devant le groupe Renaissance à l’Assemblée nationale. Cette mission autour de la « taxation des rentes » pourrait participer à résorber le déficit budgétaire. Attendons donc les enseignements tirés par Jean-René Cazeneuve…

Go Entrepreneurs Paris… C’est parti !

Comment concilier enjeux business, objectifs de croissance, innovations sociales et exigences environnementales ? Comment conjuguer au futur sa façon de travailler et d’entreprendre, en jouant collectif et en multipliant les synergies ? L’intelligence – économique, créative, collective, artificielle ou émotionnelle – est-elle une condition sine qua non pour entreprendre en 2024 ? Voilà, entre autres, les défis qui seront abordés lors de Go Entrepreneurs Paris, qui se tient les 3 et 4 avril à Paris La Défense Arena. En chiffres : 45 000 entrepreneurs attendus, 500 intervenants, 300 partenaires mobilisés et 250 conférences et ateliers.

Crédits : shutterstock