Quatre lauréats récompensés lors de la première édition du Prix du podcast « Société et Solidarités ».



Podcasters media, le Salon des services à la personne et de l’emploi à domicile et Silver Economy Expo lancent le Prix du podcast « Société et Solidarités » pour la première fois cette année. Les prix ont été remis ce 27 novembre à la Porte de Versailles (Paris) dans le cadre de la grand-messe du secteur.

« On aime faire des podcasts sur des sujets qui nous touchent »

Les sujets abordés sont minutieusement expliqués et mis en lumière par les créateurs, d’autant qu’ils abordent des thèmes délicats, mais d’une très grande importance. Les candidats ont créé, produit et présenté leurs podcasts pour quatre catégories différentes : Aidants familiaux ; Bien vieillir ; Personnes en situation de handicap ; Professionnels/métiers. C’était avant tout une envie de donner de la voix et de la visibilité aux métiers compliqués et aux minorités. Ces podcasts permettent d’entendre ce que nous n’entendons habituellement jamais ou très rarement dans notre quotidien. Ils ont été évalués à travers six critères : la qualité de l’information, la pertinence du service rendu, l’originalité du contenu, la qualité technique, l’efficacité de narration choisie et le talent de l’hôte. La voix, la conduite de l’entretien et l’empathie sont des qualités primordiales pour remporter un prix.

Diversité et apprentissage

Mercredi 27 novembre, au salon des services à la personne et de l’emploi à domicile, la journaliste et animatrice Carole Renucci a d’abord annoncé le premier gagnant pour la catégorie « pro et métier ». Et c’est le corps associatif régional « Humensia », engagé pour la santé, les soins et l’accompagnement à domicile en Centre-Val de Loire, qui l’a emporté. Pour la catégorie « Personnes en situation de handicap », c’est l’inspirante Stéphanie Gruet-Masson, créatrice du podcast « Tous pareils, ou presque » sur l’autisme et la neurodiversité qui remporte le prix. Les « (pas si) sages » coréalisé par David Gordon, créateur des Nouvelles voix, remporte le prix de la catégorie « Bien vieillir ». Un podcast au sein duquel nos aînés racontent leurs anecdotes de jeunesse. Et enfin pour la catégorie « Aidants familiaux », c’est le podcast « La Voix des aidants » animé par Claudie Kulak, récemment décédée, qui s’est distingué. Elle a souhaité mettre en lumière le rôle central des aidants dans l’accompagnement de personne malades. Recevoir ce prix était, pour ses proches, très important et un beau symbole pour continuer de mettre en avant le rôle de l’aidant.

Ces podcasts éclairent et informent sur des sujets centraux, tout en donnant la parole à des experts et aux premiers concernés, qui sont touchés par toutes les problématiques mises en avant.