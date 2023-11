Temps de lecture estimé : 2 minutes

Comme chaque année, Silver Economy Expo se tiendra à la Porte de Versailles, les 28 et 29 novembre, et ÉcoRéseau Business est partenaire. Seulement cette année, une différence subsiste. Nous fêterons les dix ans de la filière « silver économie ».

« Constituer une véritable industrie française au service des âgés et du vieillissement ». Voilà le pari fait en 2013 par Arnaud Montebourg et Michèle Delaunay, au moment de signer le contrat de filière pour faire naître la silver économie. Dix ans plus tard, on observe une belle évolution, mais les efforts doivent se poursuivre. C’est là tout l’intérêt d’un salon comme Silver Economy Expo (organisé conjointement avec le salon des services à la personne et de l’emploi à domicile).

Quand arrive la soixantaine, certains Français profitent d’une bonne santé financière. Selon l’observatoire des inégalités, c’est d’ailleurs entre 60 et 69 ans que le patrimoine est le plus élevé, avec 214 300 euros en moyenne. S’intéresser à ce segment de population – et ceux au-dessus – semble donc judicieux pour les entrepreneurs.

Une décennie d’innovations

Pour cette nouvelle édition de Silver Economy Expo, pas moins de 80 start-up seront sur place pour partager leurs solutions au service du bien vieillir. Monka, par exemple, est une solution digitale et humaine, qui améliore la qualité de vie des aidants familiaux. Ou encore Sonaide, qui distille son « galet de téléassistance » et prévient des pertes d’autonomie chez les seniors dès les premiers signes. À l’heure où 90 % des plus âgés souhaitent un maintien à domicile jusqu’à la fin de leur vie, ces jeunes pousses représentent alors de véritables « bâtons de vieillesse ».

La silver économie, c’est donc le fait de trouver des solutions aux problèmes du vieillissement, mais aussi d’anticiper. D’ici à 2070, l’Ined prévient : environ 210 000 centenaires seront recensés. Agir ainsi pour les seniors d’aujourd’hui permet de prévoir l’avenir. Son avenir.

La silver c’est porteur !

L’intérêt d’un salon comme Silver Econmy Expo, c’est donc de mettre en relations des start-up innovantes et des clients dont – comme dit plus haut – le budget est assez conséquent. « Vers 60 ans, arrive l’âge pivot. Une carrière professionnelle à son apogée, la fin du remboursement de sa résidence, des enfants devenus indépendants et une retraite qui approche », résume Alain Bosetti, le président de l’événement. C’est à cette cible qu’il dédie son salon. Ce sont eux, qui peuvent se permettre de penser à leurs loisirs, à leur confort, et même à prévoir leurs vieux jours.

À l’occasion des dix ans de la silver économie, la ministre des Solidarités et des Familles, Aurore Bergé est attendue au salon Silver Economy Expo. Elle, et cinq autres intervenants très légitimes dresseront ensemble le bilan d’une première décennie achevée sous le signe de la réussite. Au programme également des conférences, parmi lesquelles : « La Silver économie a 10 ans : quel regard porter sur cet anniversaire ? » ; « Lever des fonds dans la silver économie : se donner les moyens pour voir grand ! », entre autres.

La silver économie aurait d’ailleurs induit environ plus de 300 000 emplois en France selon le ministère de l’Économie. Et alors qu’elle est encore en pleine expansion, nul ne doute que les dix prochaines années devraient, elles aussi, s’avérer fructueuses.

LA NOUVEAUTÉ

Au cours des salons Silver Économy Expo et des services à la personne et de l’emploi à domicile, un nouveau rendez-vous : « Rencontres et dédicaces ». L’événement aura lieu le mercredi 29 novembre. Ils sont auteurs, podcasteurs, réalisateurs, sociologues, directeurs d’études… Leur sujet de prédilection : les aidants familiaux, la petite enfance, le handicap, le bien vieillir ou encore travailler et entreprendre dans les services à domicile. Venez les rencontrer.