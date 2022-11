Temps de lecture estimé : 2 minutes

Le salon Silver Economy Expo se tiendra les 29 et 30 novembre à la Porte de Versailles, à Paris. ÉcoRéseau Business est partenaire de cette 10e édition.

Ce n’est une surprise pour personne, la population européenne vieillit. Les Français n’y échappent pas. Et c’est tant mieux. À condition de bien appréhender ce gain d’années en espérance de vie. On s’écharpe beaucoup sur la réforme des retraites. Moins sur cette question : qui s’occupera de nos seniors dans les années à venir ?

« Pour un senior de plus de 65 ans, il y avait 5 adultes âgés de 19 à 64 ans en 1960 et 4 en 1980. Pour ce même senior, il y en a 3 aujourd’hui et il y en aura 2 en 2040 », rappelle Alain Bosetti, président du salon Silver Economy Expo. Au-delà de ce ratio de dépendance démographique, penchons-nous sur l’évolution du nombre de centenaires en France : une centaine en 1900… « 21 000 en 2016 » et sans doute « 270 000 en 2070 », chiffre une étude de l’Institut national de la statistique et des études économiques (Insee) publiée en 2016. Voilà tout l’intérêt de la silver économie, ce secteur qui englobe l’intégralité des entreprises qui agissent sur le bien-être, la santé et l’accompagnement des personnes âgées.

Des innovations au service de nos seniors

Non seulement la France fait face à un vieillissement de la population mais en parallèle, les seniors sont toujours extrêmement nombreux à préférer le maintien à domicile (à 90 %). Un véritable eldorado donc pour les entreprises. La silver économie fait partie de ces créneaux pérennes pour l’avenir. Un marché qui atteint 130 milliards d’euros de chiffres d’affaires (CA) en 2020. Soit une croissance de plus de 5 % par an entre 2013 (92 milliards d’euros de CA) et 2020.

Le salon Silver Economy Expo met à l’honneur l’ensemble des innovations au service des seniors. Comme « les robots connectés qui accompagnent les personnes âgées dans leur quotidien, des voyages virtuels à travers des lunettes spécifiques, des détecteurs automatiques de chute, des plates-formes qui mettent en lien des seniors avec des étudiants qui proposent leurs services, etc », illustre Alain Bosetti. Un puits sans fond.

Organisé depuis 2013, Silver Economy Expo – le salon pour préparer la société du vieillissement et de la longévité – constitue le rendez-vous annuel des solutions existantes, partage d’expériences, innovations et start-up qui vont contribuer à relever le défi du vieillissement de la population. Un « cahier de tendances », chaque année, actualisé et incontournable. L’événement est organisé conjointement avec le salon des services à la personne et de l’emploi à domicile. À Paris, Porte de Versailles, les 29 et 30 novembre. Plus d’infos ici.