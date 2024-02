Temps de lecture estimé : 3 minutes

Entretien avec Jan Wauters – conseiller économique et scientifique du Flanders Investment & Trade (FIT) pour la France et l’Europe du Sud.

La Flandre réalise 83 % des exportations belges. Elle se taille la part du lion sur le plan européen. Cette Suisse du Nord prouve que la réussite est à portée de main. Quels sont les secrets de cet insolent succès ?

Qu’est-ce qui permet à la Flandre de faire partie du club très fermé des régions les plus attractives d’Europe ?

Pour répondre à votre question, il serait sans doute intéressant de regarder l’Histoire. La Belgique est un État un peu spécial, dont la création remonte à 1830. Dans les années 1970, nous avons profondément réformé notre État en créant trois régions très fortes, la Wallonie au Sud, Bruxelles au centre et la Flandre au Nord, qui sont pourvues de nombreuses compétences, dans un cadre qui se rapproche désormais de celui d’une confédération. Chez nous, les régions ont toute autonomie pour agir en matière économique. Dès les années 1980, la Flandre a décidé de se doter d’une stratégie économique dont les fondamentaux se poursuivent aujourd’hui encore. Nous Flamands, avons eu l’ambition de faire partie du « top 5 » des régions innovantes en Europe. Microélectroniques, semi-conducteurs, start-up… Nous avons su implanter ces industries d’excellence et les développer à l’international.

Quels sont les grands points forts de l’économie flamande ?

Les gouvernements en Flandre, comme d’ailleurs dans toute la Belgique, résultent toujours d’un compromis entre trois ou quatre partis politiques. Nous avons su déployer ces choix avec pragmatisme, le tout en profitant du flux continu de notre population et des atouts de notre géographie, comme le port d’Anvers, qui est le deuxième d’Europe derrière Rotterdam et le deuxième port mondial pour la pétrochimie, derrière Houston (Texas). Ajoutons que l’aéroport de Bruxelles a su se spécialiser dans la logistique pharmaceutique, ce qui lui permet d’être le premier d’Europe dans cette catégorie. Notre méthode d’action est claire : compléter les écosystèmes existants et de bâtir des hubs stratégiques.

La Flandre est un territoire doté d’un fort tempérament entrepreneurial. Lorsque le Français pense à la Belgique, il pense en vérité « Wallonie » davantage que « Flandre », évidemment en raison de la proximité linguistique. Comment le convaincre de découvrir également l’économie de votre belle région ?

La Flandre bénéficie en effet d’une pression fiscale assez minime et avantageuse lorsqu’on la compare aux autres pays d’Europe. On pense par exemple au dispositif « zéro charges » sur le premier emploi crée, qui donne une véritable impulsion et lance positivement les nouveaux projets. Lorsque j’étais en poste à New York, j’ai remarqué que les Américains ne connaissaient ni la Flandre ni la Wallonie, à peine davantage la Belgique, mais que la marque « Bruxelles » était en revanche très évocatrice. La réalité c’est qu’il y a beaucoup d’intérêt pour une entreprise française à s’implanter en Flandre. Notre territoire constitue très souvent une première étape vers un développement à l’international. Il s’agit d’un marché relativement petit géographiquement et dont la culture est largement commune, en dehors de la barrière de la langue, assez facile à contourner. Nous sommes les mêmes ! La Flandre est une sorte de mix entre la culture du Nord et la culture du Sud.

La Flandre est également voisine de Bruxelles, ville la plus cosmopolite du monde après Dubaï.

En effet, si Bruxelles est la capitale de l’Europe et la capitale de la Belgique, elle est également celle de la Flandre ! La connexion est très dense. La connotation de Bruxelles comme ville internationale, globale, est liée très fortement avec la mentalité de la Flandre. Nous travaillons également beaucoup avec la région Hauts-de-France, qui sont nos voisins naturels. Lille-Gand, en train, c’est seulement trente minutes. Nous sommes indéfectiblement liés et la Flandre participe beaucoup aux nouveaux investissements en matière de réindustrialisation à Dunkerque. Nous partageons un même esprit commerçant.

La Flandre est également une terre de culture, de gastronomie et d’histoire, forte d’un art de vivre à nul autre pareil. Et si c’était cela, finalement, l’atout numéro un de cette région gagnante ?

N’oublions pas qu’il y avait des Flamands parmi les fondateurs de New York ! Nous faisons partie avec les Néerlandais des pionniers de la première mondialisation, lancée au XVIe siècle. Même si nous sommes sans doute plus « latins » que nos voisins du Nord. Le nouveau logo de l’Autorité Flamande est accompagné d’une devise : « State of the Art ». Nous tenons à rappeler notre grande histoire artistique constituée par les maîtres flamands de la peinture (Rubens, van Eyck)… Ils étaient des innovateurs extraordinaires à leur époque. Nous voulons perpétuer ce même esprit et l’inscrire dans un continuum. Demeurer à la pointe des nouvelles techniques. Innovation, qualité, durabilité : voilà nos grands objectifs pour l’avenir.