Temps de lecture estimé : 2 minutes

Qui ? Zola

Quoi ? une jeune entreprise française à l’origine d’un outil complet de gestion RH conçu pour les TPE, PME et ETI

Devenir le premier assistant RH intelligent, c’est l’objectif de Zola. Créée en 2021, cette HR Tech, comprenez une start-up qui accompagne les entreprises dans leur transformation digitale, intervient notamment dans la digitalisation des processus RH. L’entreprise a annoncé une première levée de fonds d’un million d’euros pour intégrer de nouvelles technologies avancées.

Amis d’enfance, Jérôme Vobmann et Raphaël Werlé, ont créé il y a 3 ans, Zola, un outil de gestion des équipes pour les PME et ETI, avec de nombreuses fonctions. Entre autres, le pilotage de formation et la création de parcours e-learning, la digitalisation des campagnes d’entretiens, la création de sondages à destination des équipes, la mise en place d’un feedback personnalisé ou encore la gestion des compétences.

À l’origine, Zola était un assistant de programme de lecture qui proposait des podcasts et vidéos pour compléter la lecture. Les deux jeunes originaires d’Alsace, se sont tournés ensuite vers la fonction RH, après avoir constaté respectivement dans leurs expériences professionnelles les difficultés rencontrées par le métier. « Avant la création de Zola, les entreprises avaient du mal sur les sujets liés à la projection des carrières et au développement des collaborateurs », explique Raphaël Werlé. L’entreprise qui compte désormais une quinzaine d’employés souhaite avant tout résoudre le problème de la gestion des carrières pour attirer et fidéliser les talents.

En pleine expansion

Plus concrètement, Zola fonctionne directement avec les RH ou les dirigeants des entreprises. « On vient au sein des entreprises pour installer le logiciel et ensuite on propose un accompagnement client avec des assistants pour épauler les RH ou des tutoriels pratiques sur notre site Internet », précise le cofondateur de Zola. Une fois ces logiciels installés, ils génèrent des données sur les employés, leurs compétences mais aussi sur l’entreprise. Et une fois que ces données sont recensées les dirigeants peuvent prendre des décisions en fonction de celles-ci. L’innovation de Zola est justement là, dans cette analyse de la donnée et dans cet écosystème de logiciel qui traite à la fois des entretiens, des formations ou encore des sondages.

L’entreprise a réussi à atteindre son seuil de rentabilité en 2023, avec un business model qui repose sur l’auto-financement. « Nous avons attendu avant de faire cette fameuse levée de fonds, parce que nous souhaitions que cela soit un moyen d’accélérer notre business et non un moyen de survie », poursuit le jeune entrepreneur. Une levée de fonds d’un million d’euros, qui permettra de développer de nouveaux modules notamment sur la mobilité et la rémunération ainsi que l’intelligence artificielle.

En seulement trois ans, la start-up a séduit plus de 150 entreprises parmi lesquelles : Vanessa Bruno, Intersport, KFC, etc. Mais l’on retrouve aussi de petites entreprises ou des associations soucieuses de leur développement digital. Il faut compter pour une entreprise les frais d’installation ainsi qu’un abonnement annuel qui varie selon le nombre d’utilisateurs, allant de 4 000 à 10 000 euros pour une entreprise de 200 personnes en fonction des modules souscrits. Avec un chiffre d’affaires d’un million d’euros cette année, l’entreprise vise désormais le million de plus pour l’année prochaine.

Les défis des RH en 2025

« Le cœur du problème des RH, selon moi, c’est de réussir à libérer du temps. Beaucoup de DRH se sentent fatigués, parce que c’est un métier sous tension qui demande une adaptation constante », pointe Raphaël Werlé. En effet, avec les nouvelles formes de travail comme le télétravail, le travail hybride ou les impératifs de recrutement, la gestion des budgets, les RH sont de plus en plus surmenés. L’objectif de Zola, c’est aussi d’apporter un soutien et de « repositionner » le métier RH au cœur des priorités des entreprises. Pour que les départements RH soient réellement pris en compte dans les décisions de l’entreprise et qu’ils deviennent des acteurs indispensables à la réussite d’une start-up.