Qui ? Avnear

Quoi ? Une fintech qui utilise l’IA afin de détecter les surévaluations du marché avant l’investissement.

Qui n’a jamais rêvé de s’offrir les services d’un gestionnaire de fortune ? C’est-à-dire d’une personnalité qui puisse nous guider quasiment quotidiennement dans la gestion de notre patrimoine, de notre épargne ?

Un gestionnaire de fortune façon IA

En effet, le quidam est bien souvent contraint, lorsqu’il ouvre une assurance vie ou un PER (Plan épargne retraite), de laisser sa banque opérer selon son bon vouloir, sans bénéficier d’une véritable stratégie de performance qui permet d’éviter les retours de boomerang du marché. Malheureusement pour l’homme de la rue, les conseils d’un gestionnaire de fortune sont évidemment inabordables… Mais une alternative voit heureusement le jour.

Chez Avnear, cinq profils de risque qui combinent gestion active et passive sont proposés. Ensuite, Avnear, au lieu de placer l’intégralité de la somme en une seule fois et sans discernement, va l’investir de manière chirurgicale… En s’adaptant aux conjectures. Rassurez-vous, en attendant le bon moment pour déclencher l’opération, vos capitaux sont placés sur un fonds monétaire à faible risque. La tranquillité est donc de mise ; il s’agit d’un investissement en bon père de famille.

Avnear met un point d’honneur à soigner son interface client, la valeur transparence y prime. S’il est possible d’ouvrir un compte soi-même en quinze minutes, une plate-forme d’accompagnement téléphonique est également à disposition pour conseiller au mieux le néophyte.

Une IA tout de même bien encadrée

La solution d’Avnear demeure donc relativement abordable, dès 5 000 euros d’investissement. L’excellente productivité de l’entreprise (2,5 fois moins chère qu’une banque) est obtenue grâce à l’IA développée en interne. Celle-ci gère entièrement votre argent. Un contrat d’assurance avec la vénérable compagnie Generali vient compléter le tout. Rassurez-vous, un « contrôle humain » s’opère quotidiennement. De surcroît, l’IA est « branchée » en direct sur l’agence Bloomberg. Utile moyen pour collecter les meilleures données financières et prendre des décisions éclairées.

L’Autorité des marchés financiers (AMF) a évidemment rendu un verdict positif et l’entreprise dispose de tous les agréments nécessaires. L’Orias, l’organisme en charge du registre officiel des intermédiaires en assurance, banque et finance, placé sous la tutelle de la Direction Générale du Trésor, est également très enthousiaste… Au point qu’Avnear prépare désormais un lancement « b to c » et s’emploie à battre le record de la plus grosse levée de fond annuelle dans son secteur d’activité. Cinq millions d’euros sont ainsi espérés.

Ceux qui font Avnear au quotidien

Quels sont donc les noms et visages qui se dissimulent derrière ce formidable concept, très observé par les banques de la place ? Un trio, d’abord : Charley Arod, Thibault Duret et Quentin Duquenne. Ces fondateurs ambitieux auront « entraîné » cette IA durant plus d’un an et demi avant de la mettre sur le marché. L’entreprise compte neuf personnes, dont quatre membres du comité d’investissement. Jonathan Lascar, ex-directeur de « Bpifrance Le Hub », gestionnaire d’un fond de plus de 200 millions d’euros, œuvre désormais au cœur de l’entreprise. Comme une preuve ultime de sa capacité de développement.

Investir comporte des risques, y compris le risque de perte en capital. Avnear est une marque déposée de la société Avnear SAS, dont le siège social est situé 59 Rue de Ponthieu, 75008 Paris. Avnear est enregistré auprès de l’ORIAS sous le numéro [24001416], en tant qu’intermédiaire/distributeur.