Temps de lecture estimé : 2 minutes

Qui ? Thalie Energy

Quoi ? Une entreprise française spécialisée dans la conception et l’installation de solutions photovoltaïques à destination des entreprises.

Dans un contexte énergétique où la transition vers des solutions durables est primordiale, Thalie Energy émerge depuis 2021 comme un leader dans la conception et l’installation de solutions photovoltaïques pour les industries, collectivités et entreprises françaises. Car oui, la montée en flèche des prix de l’électricité pousse de plus en plus les entreprises à désormais chercher des alternatives pour maîtriser leurs coûts énergétiques et réduire leur dépendance aux énergies fossiles.

De cette façon, Thalie Energy se distingue par son approche personnalisée, offrant à ses clients des solutions adaptées à leurs besoins spécifiques, et ce sans aucune sous-traitance. De la création d’un tracker solaire innovant à une gamme étendue comprenant des centrales au sol, des toitures photovoltaïques, des ombrières et des bornes de recharge pour véhicules électriques, l’entreprise basée en Saône-et-Loire (71), s’engage à fournir des options écologiques et économiques à tous ceux qui le souhaitent.

« Mon rôle était de lancer l’activité commerciale, puis je suis devenu directeur des opérations et du développement », explique Théo Gouin, COO de Thalie Energy. Il souligne également l’engagement de l’entreprise à rendre la transition énergétique accessible à travers une formule d’abonnement, offrant « un service optimal de l’étude à la mise en service ».

Les avantages de l’énergie solaire

Les solutions photovoltaïques de Thalie Energy contribuent à réduire les émissions de dioxyde de carbone et à protéger les ressources naturelles, tout en utilisant une source d’énergie renouvelable et gratuite. De plus, l’installation des systèmes photovoltaïques est simple, rapide et fiable, avec des composants robustes et en constante évolution pour une autoconsommation énergétique accrue.

Les clients bénéficient d’une rentabilité rapide, d’une prévision budgétaire à long terme et d’une indépendance énergétique, tandis que les Trackers solaires disponibles sous abonnement mensuel répondent aux besoins des entreprises. Ainsi, « dans le prix de l’abonnement il y a des coûts administratifs, techniques, des travaux d’installation, du raccordement, de la mise en service, etc. Donc celui-ci varie selon les sites », explique Théo Gouin. Il ajoute : « Grosso modo, l’abonnement peut alors varier de 650 à 850 euros par mois. »

Des solutions innovantes pour chaque besoin

Le Tracker solaire, développé par Thalie Energy, optimise la production d’électricité en suivant le mouvement du soleil, offrant ainsi une production régulière tout au long de la journée. Quant à elles, les installations photovoltaïques au sol offrent une alternative pratique pour les projets où l’installation sur le toit est impossible, et ce, avec une modularité qui permet une production d’électricité sur-mesure. De leur côté, les toitures photovoltaïques sont personnalisées pour s’adapter à tous les types de couvertures, offrant une solution efficace et assurable pour les bâtiments industriels et commerciaux.

De plus, les ombrières photovoltaïques offrent une intégration harmonieuse dans les parkings extérieurs, permettant une utilisation maximale de l’énergie solaire tout en fournissant de l’ombre aux véhicules. Enfin, Thalie Energy gère également l’installation de bornes de recharge pour véhicules électriques, offrant aux entreprises et aux copropriétés une solution pratique pour encourager l’adoption de véhicules électriques.

Quel avenir ?

« Aujourd’hui on a déployé plus de 150 trackers, soit une croissance assez exceptionnelle », explique Théo Gouin. Il ajoute cependant que : « Le contexte énergétique y est aussi pour beaucoup […] La flambée des coûts d’énergie, ainsi qu’une politique qui vise à déployer davantage le photovoltaïque, nous a grandement permis d’avoir une belle croissance sur nos premières années ».

Pour la suite, Thalie Energy vise à déployer 300 Trackers solaires d’ici à la fin de 2024 et à devenir un leader incontesté dans le domaine de l’énergie solaire. Avec un engagement continu envers l’innovation et le développement durable, l’entreprise s’efforce de créer un avenir énergétique plus propre et plus durable pour la France.

Crédits : Thalie Energy