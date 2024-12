Son papa, lui aussi, est entrepreneur dans la finance. Joseph Choueifaty, un ancien du Master X HEC Entrepreneurs, a fondé en pleine crise covid-19 avec Antoine Bénéteau, Goodvest. « On a assisté à une accumulation d'épargne en France, en raison de la crise sanitaire et des restrictions de sortie [...] Les Français ont cherché à investir. En parallèle on parlait de plus en plus de transition écologique... L'idée était toute trouvée », nous confie Joseph Choueifaty.