Le marché des compléments alimentaires est en plein boom, que ce soit en France, en Europe ou au niveau mondial. En témoigne la récente acquisition, par Urgo, de l’entreprise belge Vista-Life Pharma, qui renforce la position du groupe français sur un créneau attirant de plus en plus de consommateurs, séduits par les promesses de bien-être – à condition, toutefois, de respecter les posologies et de toujours suivre les conseils des professionnels de santé.

Une acquisition qui en dit long sur les dynamiques à l’œuvre dans un marché particulièrement porteur. Au début du mois de février, le groupe français Urgo a ainsi annoncé le rachat de Vista-Life Pharma, une entreprise belge spécialisée dans la distribution de compléments alimentaires. Si le montant de l’opération n’a pas été communiqué, cette acquisition permet à la fois de consolider nos parts de marché sur les compléments alimentaires pour adultes et de médicaliser encore davantage notre offre, assure-t-on chez Urgo.

Urgo surfe sur le boom des compléments alimentaires

Créé en 2009, Vista-Life Pharma a connu un développement soutenu en Belgique, réalisant, en 2024, un chiffre d’affaires de près de 5 millions d’euros. Reconnue pour ses gammes de vitamines et de suppléments alimentaires, la marque distribue ses gélules, comprimés et autres gommes à mâcher dans quelque 1 300 pharmacies à travers le pays. Pour Urgo, dont la filiale Urgo Healthcare Belgium est déjà, grâce à la marque Alvityl, leader des compléments alimentaires pour enfants, ce rapprochement stratégique consolide donc sa présence sur un secteur en expansion.

Les chiffres donnent, en effet, le tournis. En plein boom depuis la crise sanitaire liée au Covid-19, le marché des compléments alimentaires pèse aujourd’hui près de 1,5 milliard d’euros en France. Une croissance exponentielle, de +56 % depuis 2019, et de +6,3 % pour la seule année 2024. Dans l’Hexagone, ce sont d’abord les compléments alimentaires liés au stress et à la vitalité qui portent le dynamisme du secteur (+7 % et +19%), suivis de près par les créneaux de la digestion et du transit (+6%), ou encore du respiratoire (+21,1%) et de la santé féminine (+18%).

Résultat : près de 60 % des Français ont utilisé au moins un complément alimentaire au cours de la dernière année, et (…) c’est quelque chose qui augmente au fur et à mesure, constate sur BFM TV Luc Besançon, délégué général de l’association NèreS, qui représente les laboratoires pharmaceutiques. Un engouement confirmé sur la même antenne par le médecin nutritionniste Arnaud Cocaul, selon qui la consommation de compléments par les Français « s’est accentuée avec la crise du Covid (et la volonté) d’optimiser leur santé et de lutter plus efficacement contre les virus ».

Une tendance mondiale portée par des marchés émergents

Loin de se limiter aux seuls marchés français ou européen, cette tendance est mondiale. En 2023, le marché des compléments alimentaires était ainsi, tous continents confondus, estimé à 182 milliards de dollars, Nutrition Business Journal. Portées par les Etats-Unis, qui représentent toujours près d’un tiers des parts de marché, les ventes sont notamment boostées par l’Amérique latine, qui enregistre une croissance de +10 %, ou encore l’Inde, avec une croissance de +7 %. Et rien n’indique que cette tendance puisse s’essouffler à court terme, certains prévisionnistes estimant que les ventes de compléments alimentaires ont pu atteindre 250 milliards de dollars au terme de l’année 2024.

Si le boom des compléments alimentaires est global, de substantielles nuances persistent entre les divers marchés nationaux. Ainsi, le marché de l’Asie-Pacifique est largement dominé par les ventes d’herbes et de plantes médicinales, alors que les consommateurs étasuniens se tournent, quant à eux, davantage vers la nutrition sportive et les compléments destinés à gérer leur poids. En Europe en revanche, les ventes demeurent relativement équilibrées entre les différentes familles de produits : herbes/plantes médicinales, nutrition sportive/substituts de repas/homéopathie et vitamines/minéraux.

Des produits efficaces en fonction de vos besoins du moment

Quelle que soit la catégorie de produits concernée, une question demeure : de plus en plus recommandés par les médecins et pharmaciens, et de plus en plus consommés aux quatre coins de la planète, les compléments alimentaires sont-ils efficaces ? Rappelons tout d’abord qu’à la différence des médicaments, les compléments alimentaires sont des denrées alimentaires dont le but est de compléter un régime alimentaire normal, d’après la directive européenne 2002/46/CE. En d’autres termes, ces produits n’ont pas vocation à soigner ni à se substituer à un régime équilibré, mais bien à couvrir un besoin nutritionnel qui ne pourrait être assuré par des aliments courants.

La plupart des déficits sont légers et transitoires, rappelle Aymeric Dopter, adjoint au chef d’évaluation des risques liés à la nutrition à l’Anses : « tandis qu’une carence se manifeste par des signes cliniques comme une fatigue inhabituelle, des crampes, des troubles digestifs… et doit amener à consulter ». Alors que la carence en fer concerne principalement les femmes pendant la menstruation, une supplémentation en vitamine D sera recommandée pour les nourrissons, les femmes enceintes ou les personnes âgées. Autrement dit, tous les compléments ne conviennent pas à tout le monde et en toute situation. Il convient donc, systématiquement, de demander conseil à son pharmacien ou à son médecin avant d’acheter.