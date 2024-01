Temps de lecture estimé : 2 minutes

Selon l’épargnant Yomoni, 78 % des ménages français prendront des bonnes résolutions financières en 2024.

« Cette année, j’économise ». Voilà une phrase que l’on entend souvent à cette période. Et en sortie d’une année 2023 compliquée pour les portefeuilles, les Français ont d’autant plus à cœur de mieux gérer leurs finances. Décryptage.

Le matelas « anti coup-dur » s’est encore épaissi en 2023. Pour les deux premiers trimestres de l’année, le taux d’épargne des foyers tricolores atteignait en moyenne 18,3 % de leurs revenus. C’est plus qu’en 2022 (17,4 %) et qu’en 2019 (15,1 %), soit la dernière année de référence. Les Français ont notamment pu profiter de l’accalmie sur l’inflation lors des derniers mois de l’année pour se remettre à placer. Et selon toute vraisemblance, cette dynamique devrait se poursuivre pour l’année en cours.

L’immobilier, le chouchou des placements

Alors, investir dans la pierre semble, plus que jamais, l’option première plébiscitée par les Français. Selon l’enquête de Yomoni, ils sont 49 % à penser qu’il s’agit de la meilleure manière d’épargner cette année.

Pourtant le marché immobilier n’a pas été tendre en 2023, avec des prix très hauts et des taux d’intérêt qui ont explosé. Mais investir dans un actif tangible rassure. Surtout en cette période de troubles liés à plusieurs événements géopolitiques. D’ailleurs, selon une autre étude menée par Bricks.co et PropTech, plus de la moitié de ces investisseurs immobiliers comptent faire de leur prochain investissement leur résidence.

Loin derrière l’immobilier, les comptes-titres d’investissement et les plans d’épargne en actions restent tout de même des solutions d’épargne auxquelles les Français pensent. Ils sont 16 % à envisager un investissement en Bourse via un CTO pour 2024.

Une autre tendance : les épargnants ont à cœur de s’éloigner du Livret A. Le placement « préféré des Français » n’est plus. Selon Yomoni, ils ne sont que 5 % des sondés à le prioriser pour 2024. Il faut dire qu’avec une inflation galopante depuis près de deux ans, le Livret A – dont la valorisation reste fixée à 3 % jusqu’à 2025 – ne propose pas de très belles opportunités…

2024, une année placée sous le signe de l’épargne au féminin

Pour bien commencer cette année, 69 % des femmes ont décidé de programmer des versements automatiques et réguliers sur leurs comptes d’épargne. C’est plus que les hommes, dont « seulement » 53 % d’entre eux prévoient la même démarche. Le même constat s’observe sur l’épargne de protection.

Et même si elles sont plus prévoyantes, les femmes demeurent aussi plus optimistes quant à leurs placements sur l’année 2024. Elles sont 37 % à penser que l’exercice qui vient de débuter sera meilleur financièrement que celui achevé. Les hommes semblent bien plus pessimistes : seulement 13 % d’entre eux voient les choses positivement.

Alors évidemment, au global la disparité se fait ressentir. Les femmes sont 82 % à prévoir prendre de bonnes résolutions d’épargne et d’investissement dans les douze prochains mois. Les hommes, eux, plafonnent à 74 %. 2024 serait-elle l’année d’un changement de paradigme ?