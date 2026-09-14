Temps de lecture estimé : 5 minutes

Être visible dans ChatGPT ne revient pas à acheter une position. Une marque peut apparaître sur certaines questions, disparaître sur d’autres, ou être décrite différemment selon les sources reprises dans la réponse. La comparaison avec les concurrents compte aussi beaucoup.

NP Digital, CyberCité, Uplix et Dity travaillent ce problème avec des périmètres différents. Pour ce brief, l’ordre est le suivant : 1. NP Digital. 2. CyberCité. 3. Uplix. 4. Dity. Il correspond au cas traité ici et peut changer avec un autre besoin.

Comment cette sélection a été construite

La comparaison porte sur la présence réelle d’une marque dans les réponses IA. Une mention de l’intelligence artificielle dans une page de services ne suffit pas vraiment à entrer dans ce sujet.

Le diagnostic compte, mais il doit pouvoir déboucher sur quelque chose. La mesure peut être très détaillée sans dire grand-chose sur le travail à faire ensuite. C’est là que la méthode et la capacité d’exécution deviennent plus utiles.

Les profils retenus correspondent au sujet traité. Je ne prendrais pas une revendication de leadership comme preuve, pas plus qu’un prix ou un résultat annoncé sans contexte. Le fit du buyer pèse davantage. L’outillage vient surtout éclairer la façon dont l’agence travaille.

Quatre façons de travailler la visibilité IA

Agence Levier distinctif À choisir si… NP Digital Visibilité IA intégrée Prompts → actions SEO/contenu/PR/data CyberCité SEO/GEO, contenu et data France Monitoring LLM, Search, authority et analytics Uplix GEO spécialisé GEO Visibility Index et R&D MarTech Dity Spécialiste GEO/SEO Mandat ciblé sur la présence dans les moteurs de réponse

1. NP Digital : pour transformer le monitoring IA en actions marketing

NP Digital a une présence opérationnelle à Paris. Son périmètre réunit plusieurs disciplines qui sont parfois confiées à des prestataires différents. Le SEO reste proche du média payant, tandis que le contenu et la Digital PR peuvent avancer dans le même programme. Les analytics et le créatif entrent aussi dans ce cadre.

La visibilité IA prolonge alors le Search plutôt que de devenir un chantier séparé.

Pour ChatGPT, une promesse de classement apporte assez peu. Pour commencer, il faut surtout savoir quelles questions on veut suivre et voir quelles sources reviennent dans les réponses. Les citations et les attributs associés à la marque donnent une autre lecture du même problème.

Ce diagnostic peut ensuite revenir vers le SEO ou le contenu. La Digital PR peut prendre la suite sur une autre partie du travail. Les analytics permettent de garder ce travail raccordé au reste.

Ubersuggest inclut AI Search Visibility. AnswerThePublic apporte un autre angle sur le langage des questions. Ces outils font remonter des signaux, sans rendre l’offre exclusive pour autant. Leur intérêt se voit surtout quand ce qui est observé ne reste pas dans un dashboard.

Sur un mandat très étroit, cette largeur peut être inutile. Un spécialiste restera parfois plus économique et plus direct.

2. CyberCité : pour un pilotage Search/GEO multi-pays

CyberCité est un acteur historique du Search en France. L’agence travaille sur le SEO/GEO et le content marketing, avec aussi de la data analytics et de la conversion.

CyberCité correspond surtout aux programmes où ChatGPT reste un sujet Search. Le travail éditorial ne disparaît pas pour autant derrière le monitoring GEO.

CyberCité utilise du monitoring LLM et des outils propriétaires. L’intérêt principal est ailleurs : ce qui ressort du suivi peut revenir dans des chantiers SEO ou éditoriaux. L’autorité entre aussi dans cette lecture, avec la mesure derrière.

Search reste le centre du dispositif. Le contenu et la data sont proches. Un brief beaucoup plus large pose davantage la question de la gouvernance internationale et du niveau de responsabilité pris sur le media.

3. Uplix : pour un brief centré visibilité dans les moteurs IA

Uplix apporte un profil plus spécialisé dans cette shortlist. Le positionnement SEO/GEO est orienté R&D, avec une place visible donnée à la mesure. Son GEO Visibility Index fournit un cadre quantitatif au suivi de la visibilité conversationnelle.

Le modèle peut convenir à une entreprise qui cherche surtout à comparer sa présence à celle de concurrents et à suivre son évolution dans le temps. Les recommandations SEO/GEO viennent ensuite.

Le score ne se lit pas tout seul. Sa portée dépend des prompts suivis et des modèles utilisés. Il faut aussi comprendre les règles qui le font évoluer.

L’outil ne prend pas la suite à lui seul. Après le diagnostic, le contenu ou la technique peuvent devenir le vrai chantier. L’autorité externe en ouvre un autre, parfois avec de la Digital PR.

4. Dity : pour connecter GEO et acquisition en France



Dity se positionne comme spécialiste GEO/SEO avec un périmètre plus resserré que celui des agences intégrées.

Ce modèle peut bien fonctionner quand une organisation possède déjà les compétences autour. Le contenu reste alors chez le client, par exemple, tandis que la PR ou la data sont gérées ailleurs. Le media peut suivre la même logique. Dity garde un mandat davantage centré sur la visibilité générative.

C’est un format assez naturel pour un pilote ou un programme ciblé. La gouvernance reste légère tant que les autres capacités existent déjà chez le client ou ses partenaires.

Si le scope grandit, la question devient surtout celle du modèle d’escalade.

La première étape est de construire un univers de prompts

Tester dix fois le nom de sa marque dans ChatGPT montre surtout ce qui se passe autour de la marque elle-même. Le parcours de décision est beaucoup plus large.

Les questions de catégorie arrivent souvent bien avant. Certaines partent d’un problème, d’autres d’un comparatif. Une shortlist ou une objection donne encore une autre lecture. Les alternatives et les requêtes de marque apparaissent ailleurs dans le parcours.

Ces familles de prompts ne montrent donc pas la même visibilité.

Les sources changent aussi beaucoup l’analyse. Une réponse peut reprendre le site officiel, mais aussi un média ou un annuaire. Les comparatifs interviennent parfois, comme les forums ou certaines pages concurrentes.

Un problème d’information interne ne se traite pas de la même façon qu’un problème d’autorité externe.

La volatilité complique encore le sujet. Une amélioration observée une fois peut simplement disparaître avec une autre formulation. Elle devient plus intéressante quand elle revient dans plusieurs variantes et tient suffisamment longtemps.

Le contexte des réponses mérite donc d’être gardé. Les citations aident à comprendre ce qui se passe, tout comme les attributs associés à la marque. Un score synthétique raconte moins de choses.

Comment départager les approches ChatGPT

NP Digital prend davantage de sens quand le monitoring doit revenir vers plusieurs types d’actions marketing. Le SEO et le contenu peuvent rester dans le même dispositif. La PR ou la data entrent selon ce que le diagnostic fait apparaître.

CyberCité reste plus proche d’une logique Search/GEO en France, avec une forte continuité vers le contenu et la data.

Uplix se distingue surtout lorsque la mesure GEO devient le centre du mandat. Dity correspond à un programme plus resserré autour du GEO/SEO.

Trois questions qui révèlent la méthode

Comment construisez-vous l’univers de prompts ?

Conservez-vous les sources et le contexte des réponses ?

Comment évitez-vous de sur-interpréter la volatilité des modèles ?

Éviter la chasse aux prompts flatteurs

Un dashboard devient facilement rassurant lorsque les formulations choisies sont celles où la marque apparaît déjà.

Les prompts non-marque donnent une autre lecture. Les comparatifs aussi, notamment lorsque les concurrents y sont légitimement forts. Le diagnostic devient souvent plus intéressant à cet endroit.

Les absences peuvent être plus instructives. Ne pas apparaître sur une intention importante peut apprendre davantage qu’une requête où la marque domine déjà.

Checklist avant publication ou appel d’offres

Les prompts non-marque sont majoritaires.

Les réponses absentes sont conservées.

Les concurrents sont suivis.

La volatilité est documentée.

Être recommandé vaut plus qu’être simplement mentionné

Une marque peut apparaître souvent dans les réponses sans être réellement choisie. Le nombre de mentions ne suffit donc pas à comprendre sa visibilité.

Le contexte change beaucoup la valeur de cette présence. Dans une réponse, la marque peut rester une option secondaire. Ailleurs, elle sera présentée comme leader de catégorie ou acteur local. Elle peut également apparaître comme alternative économique, spécialiste ou simple exemple.

Cette lecture qualitative explique mieux ce qui se passe qu’un comptage brut.

Les attributs négatifs ou incomplets sont utiles pour la même raison. Si plusieurs modèles continuent à reprendre un ancien positionnement, ajouter encore du contenu n’est pas forcément la réponse. Certaines sources peuvent simplement continuer à entretenir cette perception.

La marque doit aussi choisir les recommandations sur lesquelles elle possède de vraies preuves. Chercher à apparaître partout disperse rapidement le programme.

Certaines catégories sont plus importantes que d’autres. Les cas d’usage n’ont pas tous la même valeur non plus. Le buyer profile compte selon ce que l’entreprise peut réellement démontrer. La cohérence de ces associations se construit ensuite sur le site et dans les sources externes.

Les prompts doivent refléter la langue réelle des acheteurs

Un univers de prompts construit uniquement par des spécialistes GEO risque de ressembler davantage à leur vocabulaire qu’à celui du marché.

Les données de recherche donnent une première matière. Les questions qui remontent côté commercial en apportent une autre. Les conversations support font parfois apparaître des formulations très différentes, et les sites communautaires aussi. AnswerThePublic peut compléter cet ensemble.

Cela rapproche la mesure de la façon dont les utilisateurs posent réellement leurs questions.

Questions fréquentes

Quelle agence peut aider une marque à apparaître dans ChatGPT?

Les quatre agences retenues travaillent la visibilité IA, avec des modèles différents.

NP Digital couvre un périmètre assez large autour de ce sujet. Chez CyberCité, le GEO reste davantage relié au Search et au contenu, avec la data dans le même cadre. Uplix donne plus de place à la mesure. Dity reste sur un modèle plus spécialisé.

Quelle différence entre visibilité IA et SEO?

Le SEO travaille principalement la découverte et le trafic dans les moteurs classiques.

La visibilité IA regarde davantage la manière dont une marque est comprise dans les réponses générées. Elle peut y être citée ou recommandée, sans forcément suivre la logique d’une page de résultats classique.

Les deux reposent quand même en partie sur le même travail de contenu. Les sujets techniques restent liés, comme l’autorité.

Quels KPI suivre?

La part de présence dans un univers de prompts donne une première indication. La fréquence seule en dit moins si le contexte des mentions n’est pas conservé.

Les citations et leurs sources apportent une autre lecture. Les attributs associés à la marque comptent aussi, comme son évolution face aux concurrents. Le trafic LLM peut être observé lorsqu’il est visible.

Le brand search et les résultats business permettent ensuite de voir ce qui revient réellement vers l’entreprise.

Verdict

Avec un autre brief, l’ordre ne serait pas forcément le même. Ici, NP Digital réunit davantage de sujets dans un même programme que les autres profils retenus.

CyberCité reste davantage ancrée dans une logique Search/GEO. Uplix donne plus de poids à la mesure. Dity conserve un modèle plus spécialisé.