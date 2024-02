Temps de lecture estimé : 2 minutes

C’est l’heure du tour d’horizon environnemental… par Ezzedine El Mestiri !

Un miel mieux codifié • Le Parlement européen et le Conseil de l’UE viennent de s’accorder pour lutter contre la fraude à l’étiquetage du miel. En effet, une grande partie du miel importé de pays hors Union européenne est soupçonnée d’être modifiée avec un ajout de sucre. Il est rendu obligatoire une indication claire, à proximité du nom du produit, des pays de provenance du miel, et non plus seulement s’il provient ou non de l’UE, comme c’est actuellement le cas pour les mélanges de miels. La Commission propose un code d’identification unique pour permettre de retracer le miel jusqu’aux apiculteurs. Ces nouvelles règles concernant la composition, la dénomination, l’étiquetage et la présentation de certaines denrées alimentaires visent à mieux informer le consommateur.

Une pauvreté persistante ! • Il y a 70 ans, le 1er février 1954, après la découverte d’une femme morte gelée boulevard Sébastopol, l’Abbé Pierre lançait un vibrant appel à la solidarité envers les sans-abris sur les ondes de Radio Luxembourg. Aujourd’hui, selon les chiffres de la fondation Abbé Pierre environ 330 000 personnes sont sans-abri en France, soit deux fois plus qu’en 2012. Le nombre d’enfants à la rue a, lui, atteint un record en 2023 avec 2 822 enfants, dont 686 âgés de moins de trois ans.

Une bonne alimentation pour tous • L’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) vient de mettre en ligne un nouveau portail qui donne accès à des statistiques sur l’alimentation et les régimes alimentaires. Il fournit des informations essentielles sur les nutriments allant bien au-delà des seules calories. Offrir des données utiles pour définir des priorités en ce qui concerne les systèmes agroalimentaires en incitant les pays à engager des moyens pour faciliter l’accès aux données tirées d’enquêtes. Cette création permet de mettre à disposition davantage des repères, ce qui est indispensable pour éclairer la transformation de systèmes agroalimentaires de sorte que ceux-ci produisent les denrées nutritives et saines nécessaires à une bonne alimentation pour tous.

Le cancer en augmentation d’ici à 2050 • Selon les derniers chiffres du Centre international de recherche sur le cancer (CIRC)) il devrait y avoir plus de 35 millions de cas de cancer en 2050, contre 20 millions estimés en 2022. Cette augmentation reflète à la fois le vieillissement ainsi que l’évolution de l’exposition des individus aux facteurs de risque. Le tabac, l’alcool et l’obésité sont des facteurs clés, de même que la pollution atmosphérique. Les pays riches devraient connaître la plus forte augmentation absolue du nombre de cancers, avec 4,8 millions de nouveaux cas supplémentaires prévus en 2050. Les estimations du CIRC révèlent également des inégalités, notamment en ce qui concerne le cancer du sein. Dans les pays prospères, une femme sur 12 recevra un diagnostic de cancer du sein au cours de sa vie et une sur 71 en mourra. En revanche, dans les pays pauvres, une femme sur 27 seulement recevra un diagnostic positif de cancer du sein, mais une sur 48 en mourra !

crédits : shutterstock