La destruction de nos forêts à un rythme alarmant menace la santé de la planète et notre bien-être. En 2023, 6,37 millions d’hectares ont été perdus dans le monde. L’étude 2024 « Forest declaration assessment » révèle une inquiétante trajectoire de déforestation et de dégradation. Les forêts, qui abritent 80 % d’animaux et de plantes, sont déterminantes pour réguler les cycles de l’eau ou séquestrer le CO 2 . Or, les zones vivantes pour la biodiversité, qui sont des habitats essentiels pour les espèces précieuses, ont subi plus d’un million d’hectares de perte de couverture forestière.

La Bolivie est le pays le plus accablé et gravement touché par la déforestation. Une hausse alarmante de 351 % entre 2015 et 2023 ! En Indonésie, la destruction des forêts est repartie à la hausse après une accalmie en 2020-2022. Quant au Brésil, il continue à subir les conséquences d’un grand désastre en Amazonie, malgré des progrès importants réalisés suite aux mesures de protection mises en place par le président Lula da Silva.

Des feux fréquents et intenses

Le rapport constate la dégradation des forêts lorsqu’elles sont altérées par l’exploitation agricole outrancière, la construction de routes ou les incendies. Selon une récente étude publiée dans la revue Nature Ecology & Evolution, la fréquence des incendies a été multipliée par 2,2 entre 2003 et 2023. Ces feux sont de plus en plus fréquents, intenses et alimentés par une sécheresse qui aggrave le réchauffement de la planète.

En France, l’Inventaire forestier national de 2024 indique que nos forêts sont de plus en plus affectées par le changement climatique. Il confirme un doublement de la mortalité des arbres en 10 ans, un ralentissement de l’accroissement biologique et une moindre absorption de carbone. Il faut souligner que la forêt continue de s’étendre. Ces dernières années, elle a augmenté de 90 000 hectares par an mais la canicule et la sécheresse ne cessent d’affaiblir les arbres.

Un triste recul européen

Autre mauvaise nouvelle : la Commission européenne vient de reporter d’un an, à fin 2025, l’entrée en vigueur de la loi anti-déforestation, malgré les protestations des ONG environnementales. Ce texte vise spécifiquement le commerce mondial du bois, de l’huile de palme, du soja, du café, du cacao, du caoutchouc et du bétail, ainsi que de leurs produits dérivés. Il impose aux entreprises de s’assurer que les produits qu’elles importent et exportent ne proviennent pas des terres déboisées et répondent aux exigences des droits humains. L’Union européenne, à l’origine de 16 % de la déforestation mondiale, le deuxième destructeur de forêts tropicales derrière la Chine, selon l’ONG WWF aurait pu être pionnier sur ce sujet !

Toutes ces politiques hasardeuses aggravent l’état des forêts et rendent encore plus difficile la réalisation des objectifs forestiers de la COP 26 à l’horizon 2030. Comment stopper et inverser la déforestation à l’échelle mondiale ? Malheureusement, nous ne sommes pas sur la bonne voie pour atteindre l’objectif « Zéro déforestation » ! Il est urgent d’accélérer les actions en matière de protection, de conservation et de restauration des forêts. Et nous ne pouvons pas continuer à exploiter et à détruire les forêts et autres écosystèmes naturels comme si de rien n’était.