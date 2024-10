Temps de lecture estimé : 1 minute

Le Domaine Henry Marionnet, situé à Soings dans le Loir-et- Cher, a été fondé en 1921 par

Kléber Marionnet. Transmis de génération en génération, ce domaine familial a été étendu et

replanté entre 1967 et 1978 par Henry Marionnet.

Aujourd’hui, le vignoble s’étend sur 58 hectares cultivés en agriculture biologique et principalement composés de Gamay et de Sauvignon. Ces cépages sont parfaitement adaptés à cette partie continentale de la Touraine, où le terroir se caractérise par un sol d’argile à silex enrichi de sable ou de graviers selon les parcelles.

Le Domaine Henry Marionnet se distingue par plusieurs particularités, notamment par la production de vins à partir de vignes uniques non greffées « franc de pieds », sur 5,5 hectares, soit 10 % du vignoble. Il est également le seul en France à proposer une cuvée issue du Gamay de Bouze, un cépage aujourd’hui disparu, originaire de Bouze-les-Beaune en Bourgogne. Zoom sur la cuvée spéciale « première vendange » issue du cépage Gamay cueilli à la main et ensuite fermenté en cuves dans des conditions totalement naturelles. Ce vin rouge d’exception allie des notes de fruits noirs telles que la mûre, le cassis ou encore la cerise noire à des arômes de fruits rouges tels que la fraise et la framboise. Il incarne la joie, le plaisir, le retour à la nature, et bien sûr, la célébration ! Il saura s’apprécier dans sa jeunesse pour l’éclat de son fruit et à une température comprise entre 12 et 14°C.