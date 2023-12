Temps de lecture estimé : 2 minutes

C’est l’heure du tour d’horizon environnemental... par Ezzedine El Mestiri !

Climat : le grand gaspi ! • Selon une étude de l’université du Delaware, rien que sur 2022, à l’échelle mondiale, le changement climatique a entraîné une perte de 6,3 % du PIB. Les pays les moins avancés sont exposés à une perte moyenne de PIB de 8,3 %. Aujourd’hui, les pays en développement auront besoin de plus de 300 milliards de dollars par an d’ici à 2030 pour lutter contre les effets du changement climatique, responsable de la perte de milliers de milliards de dollars chaque année pour les économies mondiales.

Bonne nouvelle pour le bâtiment • En France, le secteur du bâtiment est responsable de 23 % des émissions de gaz à effet de serre et de la moitié de la consommation finale d’énergie du pays (43 %). La planification écologique annoncée par le gouvernement vise d’ici à 2030, à supprimer 75 % des chaudières au fioul et baisser d’environ 20 % le nombre de chaudières au gaz, afin de réduire les émissions directes du secteur. Développer aussi la filière française de pompes à chaleur, pour produire chaque année un million d’unités à partir de 2030. Bonne nouvelle, cet objectif semble atteignable. D’après l’association Citepa qui évalue l’impact des activités sur le climat, les émissions directes liées au secteur du bâtiment sont déjà sur une phase descendante : la baisse des émissions du chauffage a été très forte fin 2022, avec l’effet de la hausse des prix de l’énergie. Les émissions causées par le chauffage résidentiel ont baissé de 8 %.

LinkedIn et ses talents verts • Après une analyse des profils de ses 27 millions d’utilisateurs en France, LinkedIn vient de publier un rapport sur les « talents verts » actifs sur sa plate-forme. Nous apprenons que 14 % des membres du réseau social disposent de connaissances, et savoir-faire qu’un professionnel peut utiliser pour prévenir la pollution et pour optimiser la gestion des ressources naturelles que les entreprises utilisent pour produire des biens et des services. 58 % des utilisateurs du réseau social qui agissent dans l’agriculture disposent de compétences « vertes ». C’est le cas de 22 % de ceux qui travaillent dans la construction, puis de 21,9 % de ceux qui travaillent dans le pétrole, le gaz et les mines. LinkedIn se révèle ainsi comme le réseau des écolos par excellence !

Trois millions de morts au travail ! • L’Organisation internationale du Travail (OIT) estime que près de trois millions de travailleurs meurent chaque année d’accidents et de maladies liés au travail, soit une augmentation de plus de 5 % par rapport à 2015. Une majorité de ces décès liés au travail, soit 2,6 millions de victimes, sont dus à des maladies professionnelles. Les accidents du travail représentant 330 000 décès supplémentaires. Les maladies circulatoires, les néoplasmes malins et les maladies respiratoires figurent parmi les trois principales causes de décès liés au travail. Le rapport souligne que les hommes sont plus nombreux à mourir d’incidents liés au travail (51,4 pour 100 000 adultes) que les femmes (17,2 pour 100 000). La région Asie-Pacifique est celle où la mortalité est la plus élevée (63 % du total mondial).

crédits : shutterstock