C’est l’heure du tour d’horizon environnemental… par Ezzedine El Mestiri !

Opacité sur l’origine ! · L’association de consommateurs l’UFC-Que Choisir a publié une étude révélant que l’opacité concerne plus des deux tiers des ingrédients dans les produits transformés. Sur les 243 aliments transformés de grandes marques : conserves, plats préparés, salades, sandwichs, jambon, charcuteries : 47 % n’ont aucune origine mentionnée, et 22 % une origine purement générique avec des mentions floues, comme « origine UE ou non UE ». Au regard de l’impact sanitaire et environnemental de l’origine des ingrédients et afin de permettre aux consommateurs de comparer les produits et de les acheter en toute connaissance de cause, l’association demande au gouvernement de rendre obligatoire « l’Origine-info », comme le permet le règlement européen qui encadre l’étiquetage des aliments, et de le faire figurer sur la face avant des emballages alimentaires.

Eau accaparée · Dans un rapport, l’ONG Oxfam déplore une augmentation insoutenable de la consommation mondiale d’eau malgré le changement climatique et les sécheresses à répétition. Elle dénonce « l’accaparement de l’eau par les multinationales en France et dans le monde et alerte aussi une augmentation insoutenable de la consommation mondiale d’eau liée à un modèle économique ultra-productiviste ». Parmi les solutions présentées, l’ONG propose de « créer un cadre normatif pour réguler les multinationales, au niveau international et européen » et insiste notamment sur la nécessité pour l’agro-industrie de changer ses pratiques.

Dominante bagnole ! · Alphabet et l’Ifop viennent de publier les résultats de leur 7e baromètre sur les moyens de nos déplacements sur notre trajet domicile-travail. La voiture reste le moyen de transport dominant dans les agglomérations de moins de 100 000 habitants où son utilisation atteint 85 %, et dans le quart Nord-Ouest de la France (84 %). À l’inverse, dans la région parisienne, seulement 51 % des interrogés déclarent utiliser un véhicule pour se rendre au travail. Malgré cette domination de la voiture, l’étude indique une augmentation de l’utilisation des transports en commun et des modes alternatifs. 21 % des sondés utilisent les transports en commun pour leurs déplacements, un choix motivé par des facteurs économiques et écologiques. En région parisienne, ce chiffre s’élève à 49 %. Et 26 % optent pour de modes de déplacements doux : la marche à pied, le vélo ou la trottinette électrique.

Géoparcs, patrimoine écologique · Le Conseil exécutif de l’Unesco vient de désigner 18 nouveaux géoparcs mondiaux. Cela porte à 213 le nombre total de sites de son Réseau mondial, répartis dans 48 pays. Pour la France, l’organisation onusienne a désigné deux géoparcs : celui d’Armorique et celui de Normandie-Maine. Le premier offre un voyage à travers plus de 500 millions d’années d’histoire géologique en mettant en valeur la géodiversité de la région, qui comprend un ensemble varié de formations lithologiques, structurales et paléontologiques, dont la plus grande baie d’Europe, la rade de Brest et un impressionnant chaos granitique dans la forêt de Huelgoat.

crédits : shutterstock