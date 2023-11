Temps de lecture estimé : 2 minutes

C’est l’heure du tour d’horizon environnemental… par Ezzedine El Mestiri !

L’obligation d’extinction • Un décret vient de paraitre pour renforcer l’effectivité de certaines sanctions infligées en matière de publicités lumineuses. Les agents municipaux sont désormais habilités à verbaliser les commerçants indélicats. Ce n’est plus le juge mais les policiers municipaux qui pourront prendre des sanctions administratives en la matière. Le texte rend en outre passible d’une contravention de 1 500 euros la méconnaissance de l’obligation d’extinction des publicités lumineuses en période de pic de consommation électrique. Une autre contravention pourra être dressée en cas de « non-respect par les installations lumineuses » de certaines prescriptions techniques précisées par le code de l’environnement.

Restauration de la nature • Le Parlement européen et le Conseil de l’Union européenne se sont entendus, sur des objectifs qui visent à favoriser la biodiversité. Les États devront procéder à la restauration d’ici à 2030 d’au moins 20 % des zones terrestres et 20 % des zones marines abîmées par la pollution ou l’exploitation intensive. D’ici à 2050, ce sont les forêts, les prairies, les écosystèmes marins et urbains détériorés qui devront être réparés. Ce texte, une première, demeure limité du fait qu’il prône une obligation de « moyens » et non de « résultats ». La prochaine étape législative de ce processus sera le vote de la Commission de l’environnement (ENVI) du Parlement européen le 29 ou le 30 novembre avant le vote final en plénière du Parlement, qui devrait avoir lieu en décembre 2023.

Polluants éternels • Environ 12 % des substances actives des pesticides de synthèse autorisées dans l’Union européenne appartiennent à la famille des polyfluoroalkylées (PFAS) alerte un rapport de l’association « Générations futures et du réseau Pesticide Action Network Europe ». Ces « polluants éternels » sont depuis une dizaine d’années l’un des sujets d’inquiétude des toxicologues et un casse-tête pour les autorités sanitaires : ils persistent et s’accumulent dans l’environnement et la chaîne alimentaire en provoquant une variété de maladies (cancers, troubles de l’immunité, du métabolisme, de la fertilité, etc.).

Des travailleurs dans le précariat • Selon un rapport rédigé par un expert indépendant de l’ONU, aux États-Unis, de nombreux travailleurs sont enfermés dans le précariat en raison des bas salaires. Environ 6,3 millions de personnes sont considérées comme des travailleurs pauvres. Des grandes entreprises comme Amazon, DoorDash et Walmart obligent leurs salariés à compter sur les aides du gouvernement américain pour survivre. Les activités antisyndicales agressives des employeurs, selon les informations du Rapporteur spécial, entravent d’une manière décisive la capacité de ces travailleurs à négocier des salaires plus élevés.

