C’est l’heure du tour d’horizon environnemental… par Ezzedine El Mestiri !

Nature en fête • Du 22 au 26 mai, se tiendra la Fête de la Nature. Créée en 2007 sur une idée du Comité Français de l’Union Internationale de Conservation de la Nature et du magazine Terre Sauvage, elle a pour l’objectif de célébrer le lien que nous entretenons avec l’univers. L’événement favorise le déroulement des milliers de manifestations, organisées par les associations de conservation et d’éducation, les collectivités locales, les établissements scolaires, les entreprises, les particuliers… Il est indispensable de renouer avec la nature pour apprendre à coexister harmonieusement avec elle. La Fête de la Nature offre une occasion unique à tous ceux qui veillent sur le patrimoine naturel, les espèces et les espaces naturels, d’accueillir le public pour l’enchanter et lui faire découvrir ce qui l’entoure chaque jour sans le savoir.

Voitures électriques : en hausse ! • Selon un nouveau rapport de l’Agence internationale de l’énergie (AIE), au premier trimestre 2024, les ventes de voitures électriques ont progressé de 25 % par rapport à la même période en 2023. Sur l’ensemble de l’année, l’agence prévoit la vente de 17 millions de voitures électriques dans le monde, contre 14 millions en 2023. Ainsi, une voiture neuve vendue sur cinq sera électrique ! Cette croissance est attribuée à de nombreux facteurs, dont la concurrence entre constructeurs, et la baisse des prix des batteries. Autre bonne nouvelle, ces véhicules sont de moins en moins chers. En Chine, 60 % des voitures électriques vendues avaient un prix inférieur à leurs équivalents en thermique. En Europe et aux États-Unis, le prix de la voiture électrique reste encore 10 % à 50 % plus élevé.

Investissement en énergies fossiles en baisse ! • A l’échelle mondiale, les producteurs de pétrole et de gaz ont bénéficié, en 2023, de 705 milliards de dollars de financements des soixante banques, dont 347 milliards ont été consacrés aux énergies fossiles. Huit organisations non gouvernementales (ONG) viennent de publier, la quinzième édition du rapport Banking on Climate Chaos (BOCC), qui recense chaque année des financements apportés par le secteur bancaire aux producteurs d’énergies fossiles. Bonne nouvelle : ces financements sont en baisse. Les apports de BNP Paribas ont diminué de 78 % en 2023 par rapport à 2021, ceux du Crédit agricole de 63 %, ceux de la Société Générale de 82 %, ceux du groupe BPCE (Banque populaire et Caisse d’épargne) de 52 %. Par contre, le rapport constate qu’aucune banque, à l’exception de la Banque postale, n’a tourné le dos aux nouveaux terminaux de gaz naturel liquéfié, incompatibles avec une trajectoire de limitation du réchauffement climatique à 1,5 °C.

Gastronomie : une Étoile Verte • Depuis 2020, le Guide Michelin distingue les tables qui favorisent la gastronomie durable. Pour la cinquième édition 2024, il vient de décerner des nouvelles Étoiles Vertes à des restaurants engagés dans cette démarche. Aujourd’hui, 94 établissements bénéficient de ce label vertueux en France et 522 dans le monde. Pour obtenir une Étoile Verte, un restaurant doit répondre à des critères stricts en matière de développement durable et de pratiques écoresponsables : privilégier les produits locaux et de saison, utiliser des ingrédients biologiques, limiter les produits d’origine animale, réduire le gaspillage alimentaire, utiliser des emballages recyclables, privilégier les énergies renouvelables…

