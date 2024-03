Temps de lecture estimé : 2 minutes

Pour régénérer ce que l’humanité consomme aujourd’hui, il nous faudrait l’équivalent de « 1,7 Terre » en termes de surface.

L’humanité est confrontée à diverses crises : changement climatique, perte de biodiversité, pollution et rareté des ressources naturelles. Nonobstant notre prise de conscience, nous continuons à trop extraire, produire et consommer. Or les scientifiques ne cessent de nous prévenir contre ce dépassement et appeler à une juste utilisation durable des moyens.

L’édition 2024 du Perspectives des ressources mondiales (Global Resources Outlook) qui vient de paraitre, nous éclaire sur ce qui devrait être réalisé. Le rapport est étayé sur des précieuses données et évaluations analysant finement les impacts de l’utilisation des ressources mondiales.

Des menaces croissantes pour la planète

Aujourd’hui, cette extraction insoutenable des ressources se poursuit et devrait continuer à augmenter au cours des prochaines décennies. Sans actions audacieuses et en l’absence des mesures politiques courageuses, elle pourrait augmenter de 60 % d’ici à 2060 par rapport aux niveaux de 2020, ce qui entraînerait des menaces croissantes pour la planète.

Cela pourrait aussi compromettre la réalisation des objectifs mondiaux en matière de climat, de biodiversité, mais également le bien-être humain. Pour combler ses besoins élémentaires, en moyenne, chaque personne utilise 13,2 tonnes de matériaux chaque année, contre 8,4 tonnes il y a cinquante ans ! Pourtant, il n’est pas trop tard d’abandonner les activités non durables, d’empresser la mise en place de moyens innovants pour répondre aux besoins humains et inverser les tendances négatives.

« 1,7 Terre »

« Réduire l’intensité de l’utilisation des ressources liées aux systèmes de mobilité, de logement, d’alimentation et d’énergie est le seul moyen d’atteindre les objectifs de développement durable et, à terme, de créer une planète juste et vivable pour tous», insiste Inger Andersen, directrice exécutive du Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE)

Chaque année, Global Footprint Network, établit la date fatidique du Jour du dépassement. En 2023, celle-ci correspondait au 2 août, date à laquelle l’humanité a consommé l’ensemble des ressources que la Terre peut reconstituer en une année. Pour régénérer ce que l’humanité consomme aujourd’hui, il nous faudrait l’équivalent de « 1,7 Terre » en termes de surface. Selon un récent rapport du PNUE, les pays riches utilisent six fois plus de ressources et génèrent 10 fois plus d’impacts climatiques que les pays à faible revenu. Mettre l’humanité sur la voie de la durabilité et agir pour intégrer les ressources dans la mise en œuvre des accords multilatéraux sur l’environnement. « Nous avons une bataille énorme devant nous : garder la planète habitable et préserver la vie. La nature nous a dotés d’une intelligence extraordinaire et nous dit maintenant dans son langage : débrouillez-vous avec pour ne pas vous exterminer », écrivait Hubert Reeves.