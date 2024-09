Temps de lecture estimé : 2 minutes

L’affacturage, c’est la solution qu’ont trouvé les entreprises pour renforcer leur trésorerie. En bref, quand un client retarde son paiement, les entreprises en attente se font avancer l’argent par une société spécialisée, qui se chargera ensuite de récupérer son dû avec le mauvais payeur.

Les impayés, les retards de paiements entre professionnels peuvent mettre à mal certaines entreprises. Chaque jour près de 40 PME (petites et moyennes entreprises) ferment en raison de ces délais dépassés, selon les révélations de nos confrères de Franceinfo en septembre 2023. Et avec le contexte économique actuel, la situation se tend d’autant plus.

Déjà aujourd’hui, seulement 49 % des clients professionnels ou donneurs d’ordre paient leurs factures dans les temps. Mais la situation pourrait encore tomber de Charybde en Scylla.

Alors, dans ce marasme, les sociétés d’affacturage (ou factoring) ont pignon sur rue. Très concrètement, elles aident les entreprises à la trésorerie fragile en avançant le paiement de leurs retardataires. Elles peuvent aussi s’occuper du suivi et des relances. Dans certains cas, elles vont même jusqu’à supporter le risque d’impayé. Ainsi, pour une entreprise, c’est une vraie bouffée d’air. Avec l’affacturage, la plupart d’entre elles sont payées en 24 ou 48 heures alors qu’elles auraient attendu en moyenne plus de 12 jours si elles avaient traité directement

avec le client ou le donneur d’ordre. Un net avantage pour soulager son besoin en fonds de roulement.

Avantages ET inconvénients

Au-delà de l’aspect financier, devenir client d’une société de factoring peut soulager l’entreprise dans ses tâches quotidiennes. Ainsi, en externalisant les relances et le suivi des factures, les dirigeants peuvent se pencher sur d’autres tâches à plus forte valeur ajoutée. Ils profiteront aussi d’une meilleure visibilité financière pour planifier la croissance de l’entreprise. Mais évidemment, un tel service n’est pas gratuit. La société de factoring prélèvera une commission sur la facture qu’elle avance à l’entreprise. L’emploi d’une telle pratique réduit donc la marge bénéficiaire. Aussi, si les factorings ont la réputation d’être intransigeants avec les mauvais payeurs, il se peut que leurs inquisitions dégradent la relation qui lie

l’entreprise à son client. Et parfois, même s’ils ne payent pas à temps, certains clients restent essentiels. Attention à ne pas trop les brusquer…

Une solution d’urgence

L’affacturage est (et doit rester) une solution d’urgence qui permet à certaines PME/ ETI Start-up de survivre. En faire l’emploi permanent ne règle pas le problème de fond des impayés et finit par peser dans les finances de l’entreprise. La vraie réponse doit venir de plus haut. D’une plus grande fermeté judiciaire concernant les mauvais payeurs. La plupart d’ailleurs sont souvent de grands groupes comme Showroomprive.com, Veolia eau ou encore Brico Dépôt par exemple, qui ont tous déjà reçu une amende à plus d’un million d’euros, d’après la DGCCRF. Aujourd’hui, il existe une loi qui plafonne le paiement à 60 jours à

compter de l’émission de la facture. Pourtant, si ces délais étaient véritablement respectés, on estime que 10 à 15 milliards d’euros auraient déjà été redistribués aux entreprises qui subissent les retards.