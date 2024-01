Temps de lecture estimé : 2 minutes

Pour l’association, les entrepreneurs jouent un rôle dans l’évolution de la société

L’association CroissancePlus, fondée en 1997, veut à la fois proposer les activités de réseautage « classiques » mais aussi être un acteur actif du débat public, croyant profondément que les entrepreneurs ont leur rôle à jouer dans l’évolution de la société.

LE RÉSEAU ORGANISE PLUS DE 50 ÉVÉNEMENTS PAR AN

Dès le départ il y a plus de 25 ans, le réseau CroissancePlus s’est donné pour mission de porter la voix des entrepreneurs. Et de leur donner une influence. Le réseau, qui compte aujourd’hui plus de 500 adhérents réunis autour de valeurs communes – l’esprit d’entreprendre, le principe de responsabilité et surtout le partage de la valeur, clé de voûte du réseau – croit profondément que les entrepreneurs peuvent changer la société, et se donne les moyens de ses croyances. Par exemple, pour adhérer, il faut notamment démontrer que les collaborateurs sont associés au partage de la valeur dans l’entreprise et avoir des engagements à impact environnemental, social et sociétal.

Influencer les débats publics

CroissancePlus s’attelle surtout à agir comme force de propositions et d’influence en formulant des recommandations auprès des pouvoirs publics et des leaders d’opinion. Concrètement, cette action d’influence sur les problématiques de terrain des adhérents aide à réfléchir et formaliser des propositions dans le débat public ; en ce moment, quatre groupes de travail, qui réunissent entrepreneurs et partenaires, sont en place. L’un planche sur l’évolution des modes de travail et de l’intrapreneuriat, et plus particulièrement sur des réformes structurantes pour la croissance et l’emploi et sur les sujets de recrutement ou de formation. Le deuxième s’intéresse à la transition énergétique, et aux enjeux d’approvisionnement en énergie et de respect de l’environnement. Le troisième se penche sur les questions de souveraineté – industrielle, technologique et numérique – et internationales. Enfin, l’ultime groupe de travail rejoint le coeur du message de CroissancePlus, puisqu’il cherche à établir la « boîte à outils » pour accompagner la croissance des membres du réseau : cadre juridique, fiscal, gouvernance, financements, culture d’entreprise, raison d’être, etc.

Rencontres et animations

CroissancePlus, outre son travail de réflexion et d’intervention sur le plan politique, offre également à ses membres des prestations et services d’échange et de networking plus classiques. Le réseau organise ainsi plus de 50 événements par an, dédiés au développement des synergies entrepreneuriales et au partage d’expériences et de bonnes pratiques : cela va des cocktails b to b, qui rassemblent adhérents et partenaires du réseau, à des réunions « Morning Croissance », où l’accent est mis sur les parcours des entrepreneurs du réseau, en passant par des activités plus orientées sur le métier, comme des ateliers business thématiques, des workshops pour répondre à des problématiques business, accompagner la croissance et se former… Sans oublier de nombreuses opportunités de faire des rencontres « inspirantes » : des dîners-débats pour rencontrer des personnalités du monde politique et économique, des matinales politiques pour échanger et débattre librement des propositions de CroissancePlus avec une personnalité économique ou politique, ou encore des « Apartés de la croissance » pour réfléchir aux enjeux de société autour d’une personnalité inspirante.

JEAN-MARIE BENOIST