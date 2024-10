Selon une étude du cabinet Altarès, la France a enregistré 13 400 défaillances d'entreprises au troisième trimestre de 2024, soit une hausse de 20 %. Vu souvent comme une honte, le tabou sur l’échec commence peu à peu à se dissiper. Avec des témoignages qui se multiplient dans les médias ou sur les réseaux sociaux, l’échec, on en parle et on l’assume !