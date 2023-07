Temps de lecture estimé : 1 minute

Une révolution du travail serait là ! Est-ce vrai ? Oui, les secousses de l’époque forcent à l’évolution mais toutes ces étapes à franchir, on les a vues arriver. Il y a eu le burn out puis le bore out …. Maintenant on nous conte les salariés qui se désengagent. En effet, après cette longue pandémie le coming out perturbe.

Travailler chez soi, cela a fait bouger les esprits. Une certaine élite intellectuelle a créé le mot Tracances mêlant travail et vacances. Mais on le voit, on ne peut pas inventer des mots qui ne sont pas dits, pas éprouvés ! On n’impose pas un mot. Et en effet pour imiter un peu Montaigne, je dirai que la langue appartient à ceux qui la parlent. Et ce mot fabriqué par des penseurs n’a pas été repris, ni dit, ni parlé. A une époque, il en a été de même du mot jeune pousse ! Tant mieux le public est sain et parle encore avec son cœur. Pas que par décision légale obligée.

Les vrais sujets sont autres : hauts potentiels, pénurie de main d’œuvre, métiers transversaux, managers en quête de sens.

Oui, les événements remuent les ressentis et les esprits.

Il y a aussi les mots qui se confirment car des lames profondes de changements signant des vrais comportements sont en route. Et c’est pour le meilleur. Par exemple, l’inclusion, l’attention au handicap ou encore la prise en compte de la fatigue de certaines femmes lors de leurs règles. Le tabou sur les menstrues est en train d’être mis par terre… l’an dernier déjà avaient été évoqués les congés menstruels.

Il y a pour finir les sujets qui sont présents et là, et toujours là, car sans doute on ne veut plus les entendre, on ne veut pas les affronter. Alors on les fuit : la jungle de la formation supérieure, le recrutement des seniors, l’augmentation des salaires…

Ce que l’on reconnaît en revanche, en cette époque écoresponsable, dans ce tableau contant l’ambiance lexicale des ressources humaines, c’est le pouvoir de la sincérité !