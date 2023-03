Temps de lecture estimé : 2 minutes

Dans cette nouvelle chronique, je tiens à mettre un coup de projecteur sur la filière du Bâtiment et des Travaux Publics, particulièrement touchée par les tensions économiques apparues ces trois dernières années. Depuis la reprise d’activité observée après la crise de la covid-19, les entreprises du BTP font face à des difficultés d’approvisionnement et d’augmentation des prix des matériaux et matières premières. La hausse des prix de l’énergie est venue s’ajouter à ces différentes problématiques. Face à ces enjeux importants, le gouvernement a mis en place plusieurs dispositifs afin d’aider les entreprises à préserver les emplois dans cette filière essentielle à l’économie nationale.

Ainsi, depuis juin 2021, les équipes du Médiateur des entreprises accompagnent la filière BTP à travers deux outils clés: un comité de crise et une médiation de filière. Ces dispositifs associent la majeure partie des acteurs du BTP: industriels, transformateurs, distributeurs, commerce de gros, entreprises de travaux et maîtres d’ouvrage privés et semi publics, représentés par les organisations professionnelles. Dans le cadre de la médiation de filière les organisations du BTP ont officialisé, le 11 juillet 2022, leurs engagements en signant une déclaration de responsabilité et de solidarité qui aborde notamment les questions d’approvisionnement en matériaux de construction.

Dans la continuité de cet accompagnement et pour répondre au besoin de visibilité exprimé par les entreprises de travaux et leurs clients, Bruno Le Maire, ministre de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique, a annoncé récemment la mise en place d’un dispositif d’analyse des coûts de production des matériaux de construction. La mission de cet outil objectif et indépendant imaginé au sein de la médiation de filière vise à aider les entreprises du BTP à mieux comprendre la composition des coûts des matériaux pour mieux anticiper leurs évolutions.

La mise en place de ce dispositif a été confiée à l’Insee qui se chargera de recueillir, traiter et diffuser les données relatives aux facteurs de coûts, dans le respect du secret statistique. Ainsi, l’Insee élaborera, avec les acteurs de la filière, des indices de coût de production «matériaux de construction» sur la base de la méthodologie employée pour les index BT/ TP qu’il conçoit et diffuse. Afin de commencer ce travail, les industriels sont invités à fournir au plus vite des informations sur une base volontaire pour une publication de cet indicateur au plus tard en avril.

J’invite donc tous les acteurs concernés à jouer le jeu de la collecte de données afin de contribuer à la création de ces indices qui permettront aux entreprises de la filière BTP et à leurs clients d’avoir une meilleure visibilité sur l’évolution des coûts en période de forte volatilité de