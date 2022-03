Temps de lecture estimé : 2 minutes

+ 26,9 % sur les prix des produits pétroliers sur un an

Covid et guerre n’arrangent ni notre moral ni notre portefeuille. Au milieu de tout cela, les plus démuni·es peinent à joindre les deux bouts. En atteste l’augmentation constante des prix à la consommation encouragée par la flambée des prix de l’énergie et des produits pétroliers.

Celles et ceux qui annonçaient le « monde de demain » pour 2022 corrigent leur copie. Ce début d’année ne signe ni la fin de la covid, ni les jours heureux. Le « monde de demain » va coûter cher au·à la consommateur·rice. Selon l’Insee, au mois de février l’indice des prix à la consommation a augmenté de 0,8 % après une hausse de 0,3 % en janvier. En un an, l’indicateur a augmenté de 3,6 %.

Sans surprise, cette nouvelle hausse de l’inflation est la conséquence directe de l’explosion des prix de l’énergie. +3,6 % en février après avoir augmenté de 2,9 % en janvier. Sans oublier les prix à la pompe, puisque les produits pétroliers prennent 5,6 % après une hausse de 4,9 % en janvier. En parallèle les prix des services s’accentuent (+ 0,5 %), ainsi que les prix de produits manufacturés (+0,6 %), ceux de l’alimentation (+ 0,3 %) et du tabac (+ 0,1 %).

La hausse des prix touche tous les secteurs



En un an, l’intégralité des indicateurs ont augmenté. Laissant craindre le pire pour le mois de mars. En raison, notamment, de la guerre en Ukraine dont les conséquences économiques pourraient continuer de grever nos portefeuilles. Encore une fois, les prix de l’énergie font souffrir les consommateur·rices avec une hausse de 21,1 % en février sur un an. L’électricité prend 4,9 %, quant au gaz… ses prix affichent + 47,1 %, selon l’institut de sondage. Pire encore, les produits pétroliers augmentent de 26,9 % et ne semblent pas prêts d’arrêter leur effroyable ascension. Le prix du gazole flambe avec + 26,3 % en février sur une période d’un an. L’essence est en hausse de 22,4 %.

Moins impressionnant, mais tout aussi inquiétant, les prix des services augmentent de 2,2 % sur un an en février. Dans le détail, les prix des services de restauration prennent 2,7 %, + 5,2 % pour l’hébergement, + 2,6 % pour les péages et parcmètres. Les services de transports attestent d’une augmentation de 6,1 %, proche de celle des services routier et aérien avec + 6,6 %. Le transport ferroviaire n’est pas en reste avec + 10,1 %.

L’Insee note également une augmentation des prix des produits manufacturés, + 2,2 % sur un an. En tête, les prix de l’habillement qui « rebondissent » et augmentent de 6,3 % après une baisse de 0,6 %. Le prix des meubles continue de croître (+ 6,4 %), ainsi que celui des véhicules (+2,8 %). Enfin, à défaut de gagner en qualité, nos assiettes prennent de la valeur…. +2,1 % sur les prix de l’alimentation sur un an au mois de février. Les prix de la viande sont en hausse de 2,2 % ; + 2,7 % pour le pain et les céréales et +0,8 % pour le lait, le fromage et les œufs. Ils ne sont pas encore en or, mais nos produits frais mettent leurs habits de luxe avec une augmentation de 6,9 %. Dans le détail, le prix des légumes frais prennent 5,8 %. Loin, toutefois, derrière les poissons frais : + 10,3 %… De quoi nous faire passer cette soudaine envie de sushis !