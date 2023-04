Temps de lecture estimé : 2 minutes

Une chronique signée Anne Baron, directrice générale de l’association Les Rebondisseurs Français.

Mickey rentre dans un trou de souris

Après l’effervescence des héros de l’enfance, le rideau va tomber sur les Champs-Élysées. En effet, le dernier Disney Store français va prochainement fermer ses portes après 30 ans de bons et loyaux services. Au revoir produits dérivés, pour se les procurer, il faudra aller chez Eurodisney (alias Disneyland Paris). Petit à petit, le géant américain a fermé ses nids un peu partout dans le monde pour se concentrer sur ses parcs d’attractions : pour les salariés et les enfants, Disney ne jouera pas au chat et à la souris, c’est une grosse déception. Entre flambée des loyers et baisse d’activité (entre covid, grèves et chute du tourisme), Disney préfère ne pas accoucher d’une souris et se concentrer sur son cœur de métier. Avant d’être fait comme un rat, Mickey préfère quitter le navire pour sauver son empire. Un rebond à suivre…

De la reprise à la crise : Louli des Bois est hors-jeu

C’est sans langue de bois que la boutique brestoise vient d’annoncer la fin de son aventure. En effet, Louli des Bois, magasin dédié aux enfants et à leurs parents, est placé en liquidation judiciaire. Camille Vauvrecy, la gérante de l’enseigne, a pourtant fait feu de tout bois pour jouer dans la cour des grands (enfants) depuis 2016. Mais la conjoncture actuelle a eu raison d’elle. Diminution de la fréquentation du centre-ville, baisse du pouvoir d’achat… La cheffe d’entreprise qui en connaît un rayon a tenté de survivre aux crises mais ne peut plus se bercer d’illusions. Au pays des Bisounours, la gérante a joué au yo-yo entre « très gros efforts et sacrifices pour la sauver ». Aujourd’hui, cette fermeture fait le buzz – l’éclair de sympathie et de messages reçus montre qu’une aventure entrepreneuriale est riche en émotions et en expériences. Mais nul doute que pour la gérante, qui était passée de l’univers du BTP à celui des jouets, un rebond vers une nouvelle aventure riche est une opportunité qu’elle saura saisir au bond et qui lui permettra d’à nouveau envoyer du bois !

Peelou ou face : un rebond dans le pantalon !

En Haute-Garonne, Dalila Barhoumi a décidé de se mouiller face au pipi au lit. Cette mère célibataire est partie de zéro pour concrétiser son projet de manière déterminée en se faisant accompagner. Après des formations, et avec beaucoup de motivation, celle qui a imaginé un concept de pyjama anti-fuite est devenue patron(ne). Quel rebond depuis qu’elle a imaginé cette solution face à l’énurésie des enfants de 4 à 16 ans qui vont pouvoir, grâce à elle, faire de nombreuses soirées-pyjamas en oubliant leurs petits tracas. À présent les jeux sont faits : les précommandes sont lancées et en route vers le succès avec d’ores et déjà des idées de développement et de conquête de nouveaux marchés !