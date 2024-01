Temps de lecture estimé : 2 minutes

Souvent, entrepreneuriat et rebond vont de pair. Une chronique signée Anne Baron, directrice générale de l’association Les Rebondisseurs Français.

2024 est là. Mystérieuse. Ambitieuse. Olympique. Probablement folle. Et si nous décidions de la façonner selon nos désirs entrepreneuriaux les plus fous ? Oui, osons le dire : 2024 peut incarner l’année du grand rebond.

Le rideau de l’année 2023 s’est baissé, tout comme celui de nombreuses entreprises, commerces et artisans. Alors que pour certains le couperet est tombé, annonçant une liquidation judiciaire imposée, seule solution face à des situations devenues trop compliquées, d’autres se demandent comment retrouver une trésorerie saine ou encore rembourser leurs dettes.

Difficile pour beaucoup de payer les salaires, loyers et autres, en ces périodes d’inflation et de crises successives. Devoir licencier, voire mettre la clé sous la porte, à cause de retard de paiement ou de charges devenues trop lourdes à porter, va-t-il devenir monnaie courante ? Chercher des fonds auprès d’investisseurs ou aller crier famine auprès de la banque voisine, la priant de prêter quelques deniers pour subsister, ne sont plus choses aisées. Combien d’entreprises vont rendre leur dernier souffle avant fin 2024 ?

Tenir encore, tenir toujours, tenir envers et contre tout



Perdre son entreprise, que celle-ci ait été promise au succès ou qu’elle ait eu pignon sur rue pendant de nombreuses années, est une expérience intense, mais qui se doit d’être accompagnée et partagée. Tout chef d’entreprise, qu’il soit artisan, commerçant, start-uppeur ou autre, traverse des hauts et des bas tout au long de son parcours entrepreneurial. Et il n’a pas à rester seul. Partager avec des pairs autour de ses impairs est plus que nécessaire. Une expérience peut nourrir tout un écosystème et être source d’enseignement. Mais surtout, assumer et échanger peuvent ouvrir des perspectives parfois insoupçonnées.

Vous entreprenez ? Rebondissez maintenant !

2024 est l’année du rebond. Traverser une déconvenue lorsque la crise est venue, ne signifie pas qu’il faille rester dans l’attentisme ou s’isoler. Savoir rebondir est un indispensable, aujourd’hui plus que jamais, afin de sortir la tête de l’eau et d’avancer. Que ce soit pour trouver des solutions pour son entreprise actuelle ou pour une nouvelle, la valeur rebond est clé de succès pour tout entrepreneur.

N’oublions pas que la vraie force réside dans la capacité à rebondir ensemble, car la réussite se forge dans la solidarité et la résilience. Chaque rebond est une pierre précieuse ajoutée à la construction d’un succès commun. Ensemble, relevons le défi de cette nouvelle année en construisant une communauté où chaque entrepreneur, à travers son rebond, contribue à édifier un avenir prospère et collectif. En 2024, cultivons un écosystème où chaque entrepreneur peut rebondir et rayonner, faisant ainsi de chaque obstacle une étape vers un avenir florissant.