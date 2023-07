Temps de lecture estimé : 2 minutes

Une chronique signée Anne Baron, directrice générale de l’association Les Rebondisseurs Français.

Faire un point météo

Alors que les entreprises sont en surchauffe après des périodes complexes de grèves, de manifestations ou encore d’émeutes, beaucoup aspirent à une grande bouffée d’oxygène à l’approche des vacances estivales. Mais cette pause tant méritée et attendue passera tel un courant d’air, les entrepreneurs doivent pour certains transpirer pour réparer les dégâts, d’autres étant en saison chaude pour leur activité et enfin la plupart d’entre eux anticipent les prochains mois pour ne pas se retrouver à sec.

Pour tous ces entrepreneurs : pas de précipitations ! Il est primordial de prendre le temps, de faire un point (météo) de leur business pour limiter les mauvais coups (de soleil) et s’assurer des lendemains plus ensoleillés, et ce malgré les éventuels nuages ou orages à traverser.

Faire le tour de son activité et bien s’entourer

L’été est bien souvent l’occasion de se reposer. Mais aussi de re-pauser : faire le bilan, calmement, en se remémorant chaque rebondissement, en étudiant les solutions mises en place, mais aussi en se projetant sur les étapes à venir. Cela peut être l’occasion d’échanger avec des pairs également, pour ne pas faire d’impair. Être (bien) entouré et ne pas rester seul est tellement important pour un dirigeant ! Cela évite bien des écueils et permet d’avoir un regard d’(ex)pair, bienveillant et surtout neuf.

Sortir la tête du guidon permet d’éviter de tourner en rond et de trouver des solutions qui riment avec innovations. L’entrepreneur peut ainsi faire le tour (de France !) des rebonds pour avoir une autre vision sur son entreprise et les étapes à mettre en œuvre pour franchir la ligne d’arrivée. Maillot jaune ou au cœur du peloton, l’important est de ne pas pédaler dans la semoule, mais surtout de savoir remonter en selle, peu importe les chutes ou épreuves à franchir. Endurance et résistance sont de véritables dopants de performance… Et de rebond !

Se reposer pour mieux rebondir

Comme pour tout un chacun, le chef d’entreprise a besoin de faire une coupure, de se vider l’esprit un temps, de s’aérer, de buller, pour mieux repartir à la rentrée. La santé du dirigeant a en effet un impact clé sur celle de son entreprise, qu’elle connaisse ou non une crise. Un entrepreneur reposé pourra ainsi prendre de meilleures décisions. Les vacances sont une forme de repos du guerrier qui va pouvoir attaquer la seconde partie de l’année l’esprit apaisé et éclairé. De nouvelles idées pourront alors librement fuser après avoir infusé tout l’été. Cette période de détente sera source d’une reprise rebondissante !

Chers entrepreneurs, ne vous oubliez pas : prenez du temps pour faire le point, échanger avec d’autres chefs d’entreprise… et avec vous-même ! Prenez soin de vous, pour prendre soin de votre entreprise. Passez un bel été, et rendez-vous à la rentrée !