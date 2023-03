Temps de lecture estimé : 1 minute

L’histoire du domaine de La Chapelle Saint Mathieu naît de la rencontre entre Jeanne Parcé et Xavier, un enfant du pays. Charmé par ce terroir viticole unique, Jean-Emmanuel Parcé, le frère de Jeanne, décide de reprendre les terres de la famille Jourde, non exploitées depuis cinq décennies. Il s’associe avec François Dauvergne et Jean-François Ranvier, négociants en vins dans la Vallée du Rhône.

Situé à Aniane au nord-ouest de Montpellier face au Larzac, l’aventure du domaine de La Chapelle Saint-Mathieu débute en 2016 avec la plantation des premières vignes. La philosophie de la propriété est de produire des vins engagés dans la protection des sols et de la biodiversité tout en gardant l’authenticité du territoire méditerranéen.

Zoom sur la Chapelle Saint-Mathieu, cuvée Jourde rouge millésime 2021. La Cuvée Jourde, tire son nom de l’ancien propriétaire et rend hommage à Monsieur Jourde. Cette grande cuvée est issue d’un assemblage de Syrah (30%), Grenache (30%), Carignan (35%) et Cabernet Franc (5%). D’une robe rouge avec de légers reflets pourpres, il dévoile un nez complexe sur des notes de fruits noirs tels que la myrtille et le cassis ainsi que des arômes épicés de réglisse et de menthol. La bouche tout en vivacité allie fraîcheur et intensité.

Ce vin d’exception s’accordera à merveille avec des viandes rouges grillées, viandes blanches rôties ou encore terrines et pâtés. Ce vin s’appréciera à une température comprise entre 16°C et 18°C.

Bonne dégustation!