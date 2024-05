Temps de lecture estimé : 2 minutes

La Renfe rêve d’investir nos TGV ⋅ La Renfe (SNCF espagnole) souhaite investir le marché français en cassant les prix, certes, mais aussi en garantissant un maintien de la qualité. En bref, un vrai choc de compétitivité. Ainsi, la compagnie de Madrid indique-t-elle vouloir faire circuler en France des « TGV ultra-modernes », notamment équipés d’écrans tactiles qui permettront, comme dans les avions, de visionner des films. « La grande capacité des nouveaux trains, avec plus de 500 sièges par unité, permettra à la compagnie espagnole de quadrupler le nombre de sièges offerts en France », indique par ailleurs la Renfe dans son communiqué. Trois lignes sont dans son viseur : le Paris-Lyon-Marseille, le Paris-Barcelone et le Marseille-Madrid.

La croissance indonésienne au beau fixe ⋅ Environ +5 %. C’est le taux de croissance de l’Indonésie au premier trimestre. Un très beau chiffre qui doit beaucoup aux nombreux congés qui ont pu doper le tourisme et les activités de service, en raison notamment des fêtes religieuses, ramadan en tête. Notons aussi les importantes dépenses consenties par le gouvernement, à quelques mois des élections… « La consommation des ménages reste la principale source de croissance en termes de dépenses », indique d’ailleurs Adininggar Widyasanti, directrice par intérim de Statistique Indonésie.

Voiture électrique : la France se fixe un objectif très ambitieux ⋅ 800 000 ventes dès 2027. C’est l’objectif du contrat signé entre le gouvernement et l’industrie automobile pour la filière électrique. Afin de le remplir, il faudrait ainsi multiplier les ventes par trois en quatre ans. Dans le cas où cette ambition deviendrait réalité, l’électrique représenterait alors 45 % des ventes sur le marché national. « Nous maintiendrons cette politique, confirmant les choix stratégiques qui ont été faits et répondrons aux difficultés qui peuvent se poser ici ou là, sans varier de cap », indique un Bruno Le Maire plus volontariste que jamais. Autre chiffre dévoilé : celui des 400 000 points de recharge à atteindre en 2030.

Le Panama élit un président conservateur ⋅ José Raul Mulino a remporté l’élection présidentielle panaméenne, dimanche 5 mai, avec 34 % des voix. Le conservateur remplaçait déjà par intérim son prédécesseur, Ricardo Martinelli (2009-2014), condamné pour blanchiment et désormais réfugié au sein de l’ambassade du Nicaragua. La participation au scrutin s’établit à 77 %. « Je ne suis la marionnette de personne », a précisé le président Mulino, souvent accusé de collusion avec son prédécesseur déchu.

France 3 dit adieu à « Des chiffres et des lettres » ⋅ C’est un jeu à la longévité inégalée. Cinquante ans à l’antenne, au service d’une mission de service public, vecteur d’accès à la connaissance. « Des chiffres et des lettres » tirera sa révérence à l’automne prochain. Le jeu, né en 1972, n’était plus diffusé qu’en fin de semaine. « Après cinquante ans d’existence, c’est un rendez-vous emblématique. C’est une décision difficile, mais nous avons fait le choix d’arrêter ce programme », explique le directeur des programmes de la télévision publique, Stéphane Sitbon-Gomez. « Une émission d’au revoir réunira Patrice Laffont et Laurent Romejko et remerciera toutes les équipes ».

Crédits : (5) France télévisions ; autres : Shutterstock