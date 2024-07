Vite compris le 4 juillet

Temps de lecture estimé : 2 minutes

Des voitures d’occasion électriques moins chères qu’en version diesel ? • C’est ce que révèle le dernier rapport de La Centrale. Les véhicules électriques d’occasion entre 2 et 4 ans se vendent désormais à moindre coût que leurs équivalents diesels. En moyenne, il faut débourser 24 000 euros pour un véhicule récent à moteur diesel et « seulement » 20 000 euros pour une voiture électrique. Le marché de l’occasion accueille de plus en plus de voitures électriques, ce qui explique en partie ce changement de conjoncture.

Au pays des PME, les fournisseurs sont légion ! • Le gestionnaire de dépenses Spendesk fait état de difficultés pour les PME à gérer leurs carnets de fournisseurs. Il ressort de leur étude que les PME en Europe de l’Ouest ont neuf fois plus de fournisseurs que de collaborateurs. Plus alarmant encore : parmi leurs longues listes de fournisseurs, la plupart des petites entreprises n’auraient recours qu’à un quart d’entre eux. Résultat ? Ces fournisseurs inactifs leur coûtent plus d’un milliard d’euros par an en matière de coût de gestion et de temps.



Temu et Shein bientôt moins compétitifs ? • Face au succès des plates-formes e-commerce chinoises, la Commission européenne se prépare à imposer de nouveaux droits de douane. Par exemple, le seuil de 150 euros en dessous duquel les marchandises achetées ne sont pas soumises aux droits de douane pourrait être aboli. Cette mesure interviendrait dans un contexte de relations tendues entre Pékin et Bruxelles.



Les mineurs auraient aimé voter… • Selon Pixpay et son étude Teenage-lab, 90 % des jeunes de 16 et 17 ans auraient voté ce dimanche 7 juillet. Les jeunes générations semblent plus que jamais mobilisées face aux enjeux des élections législatives. C’est en Île-de-France et au Pays de la Loire que ces mineurs auraient le plus envie de remplir leur devoir de citoyenneté.

Les Français croient en la robotique contre le cancer ! • Selon une étude de Quantum Surgical, 53 % des Français pensent que l’IA et les technologies robotiques pourraient rendre les traitements contre le cancer plus efficaces. Cette étude s’est aussi penchée sur l’appréhension des populations face à cette maladie. Il en ressort que les Français sont plus inquiets pour les futures générations que leurs voisins allemands. Ils sont 62 % à craindre que le cancer restera un fléau dans les prochaines décennies, contre seulement 37 % dans le pays d’Olaf Scholz. Dans ce contexte d’inquiétude, les solutions robotiques représentent pour eux un espoir significatif.



