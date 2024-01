Vite compris le 8 janvier

Temps de lecture estimé : 2 minutes

« Non les chefs d’entreprise ne s’en mettent pas plein les poches » • Coup de tonnerre asséné par la CPME ! La Confédération des petites et moyennes entreprises révèlent qu’un patron de PME sur cinq gagne moins qu’un Smic. « Il est parfois bon de rappeler les difficultés auxquelles sont confrontés les chefs d’entreprise », souligne l’organisme avant de poursuivre : « Le résultat est sans appel, les patrons ne s’en mettent pas plein les poches. » Toujours selon la CPME, les autres patrons de PME seraient 31 % à gagner entre 1 400 et 2 600 euros et 25 % à se rémunérer entre 2 600 et 4 000 euros.

Tesla dans le dur ! • Vendredi 5 janvier, le régulateur des marchés chinois (SAMR) a indiqué que Tesla allait devoir rappeler 1,6 million de voitures. Ces véhicules présentent un « risque pour la sécurité ». Ils devront faire l’objet d’une mise à jour logiciel pour la conduite assistée notamment. Et les mauvaises nouvelles ne viennent pas seules ! BYD, l’un des principaux concurrents de Tesla sur le secteur de l’automobile électrique, vient de passer premier vendeur mondial au quatrième trimestre de 2023. L’hégémonie de l’entreprise d’Elon Musk en ressort chamboulée.

L’inflation a particulièrement touché le secteur automobile en 2023 • L’heure est au bilan. Après une année 2023 placée sous le signe de l’inflation, qu’observe-t-on sur le marché des voitures neuves ? Et bien, le prix moyen a encore bondi. Selon le spécialiste de la donnée automobile AAA Data, il faut maintenant dépenser en moyenne 35 474 euros pour s’offrir un véhicule en sortie de concession. C’est 6 % de plus qu’en 2022, où la moyenne se situait aux alentours des 33 500 euros. Encore plus fou, en 2018, le prix moyen culminait à (seulement) 26 035 euros.

Bernard Arnault descend encore au classement des hommes les plus riches ! • C’est le très sérieux média américain Bloomberg qui le dit. Le magnat français à la tête de LVMH cède sa deuxième place au classement des hommes les plus riches du monde à Jeff Bezos. Elon Musk, lui, reste accroché à la première marche du podium. Depuis le mois d’août, Bernard Arnault voit sa fortune fondre à cause, notamment, des déboires boursiers de son groupe et de la marque Christian Dior. Pas d’inquiétude pour autant ! Le capitaine du luxe en France reste tout de même bien accroché à sa troisième place, devant Mark Zuckerberg, Bill Gates ou encore Warren Buffet.

La communauté se lève et fait face au gaspillage alimentaire ! • PimpUp est une start-up qui lutte contre le gaspillage. Son action ? Proposer des paniers « anti-gaspi » à ses abonnés. Le concept a déjà permis de sauver 300 tonnes d’aliments tout à fait consommables et pourtant condamnés à être jetés. Alors, pour faire face à un tel succès, mieux vaut s’armer en conséquence et prévoir la demande. C’est pourquoi PimpUp lance une levée de fonds communautaire auprès de la plate-forme Tudigo. Mise de départ minimale ? 1 000 euros, évidemment échangés contre une part du capital de la start-up. Si vous cherchiez un investissement éthique en ce début d’année, peut-être est-ce vers PimpUp que vous devriez vous pencher !

crédits : shutterstock ; PimpUp