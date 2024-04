Vite compris le 4 avril

Temps de lecture estimé : 2 minutes

Résurrection en vue pour WeWork ? • Alors que l’entreprise de coworking avait déposé le bilan en novembre dernier, elle vient d’annoncer avoir réussi à renégocier plusieurs de ses baux commerciaux. Dans le détail, WeWork affirme avoir réduit de 40 % ses engagements de loyers futurs et réaliserait ainsi une économie de 8 milliards de dollars. « Grâce à cette réduction majeure des dépenses de loyers à venir et à une amélioration de son efficacité opérationnelle, WeWork est positionné pour parvenir à des performances financières solides et durables », communique ainsi l’entreprise. Le processus de restructuration se poursuit donc et semble bien réussir à la société. David Tolley, le directeur général, se veut même rassurant. Selon lui, au terme de ce processus, WeWork sera « peu ou pas endetté ».

L’école privée « meilleure » que la publique ? • Dans un sondage exclusif pour BFM Business, Challenges et Agipi, les Français jugent l’école privée plus performante. Au total, 74 % des interrogés affirment que l’enseignement qui y est proposé offre plus de « garanties de réussite ». Aussi, 54 % des Français souhaiteraient y scolariser leurs enfants. L’accessibilité financière reste toutefois un frein majeur.

Des nouveaux milliardaires en France • Selon les nouvelles données de Forbes, onze fortunes françaises auraient rejoint le club des milliardaires depuis le début de l’année. Ils sont à présent 53 en France à avoir passé la barre symbolique du milliard d’euros. Parmi les nouveaux arrivants, on trouve Helena et Rémi Dassault, dont le nom de famille indique à lui seul d’où provient leur fortune. Mais aussi un artisan du luxe en la personne de Christian Louboutin. L’ensemble du classement est à retrouver ici.

L’UE a l’Italie dans le viseur • Une procédure pour « déficit excessif ». Voilà ce qui pend au nez de nos voisins transalpins. L’Italie s’attend à un déficit budgétaire pour 2024 aux alentours de 4,3 %. Un taux supérieur au seuil de 3 % fixé par les règles européennes. « Nous nous attendons à ce que la Commission européenne recommande au Conseil (de l’UE) d’ouvrir une procédure pour déficit excessif contre nous et d’autres pays », indique à ce propos Giancarlo Giorgetti, le ministre italien de l’Économie et des Finances. Concernant les « autres pays », rien n’est pour le moment officialisé.

L’hybridation triomphe ! • Le cabinet de conseil Julhiet Sterwen vient de partager les chiffres de sa nouvelle étude réalisée avec l’Ifop. Il en ressort que 84 % des travailleurs hybrides interrogés voient un impact positif pour cette pratique. C’est encore mieux qu’en 2023 où – déjà – 73 % des répondants s’estimaient heureux de pouvoir alterner entre le bureau et le télétravail. D’autres statistiques vont dans ce sens : toujours selon cette même étude, 85 % des travailleurs hybrides ont trouvé l’équilibre entre la vie professionnelle et personnelle. Il reste toutefois certains détails à peaufiner. Par exemple « l’infobésité », que l’on traduit par l’augmentation du nombre de mails reçus. Environ 45 % des travailleurs en hybride estiment recevoir beaucoup plus de mails depuis qu’ils ont choisi ce compromis.

Crédits : Shutterstock